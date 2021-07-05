ماسك لتقشير وتفتيح وتبيض البشرة وإزالة البقع الداكنة

الماسك السحري لتقشير وتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة والتخلص من الجلد الميت، تهتم معظم النساء بتفتيح ونضارة البشرة، ولذلك سنقدم لكم ماسك طبيعي بمكونات طبيعية آمنة علي البشرة وتجعل البشرة بيضاء كالثلج.

الماسك السحري لتقشير البشرة وتبيض البشرة

تفتيح وتقشير البشرة من أكثر الأمور التي تهم بها البنات والسيدات، فأن التقشير يخلص الوجه من الجلد الميت الذي يسبب البقع الداكنة والبثور وأيضاَ يخلص البشرة من الدهون الذائدة في البشرة لأصحاب البشرة الدهنية، وسوف نقدم لكم ماسك سحري لتقشير البشرة وتبيض الوجه بمكونات طبيعية آمنه علي البشرة.

ماسك دقيق الارز وزيت جوز الهند لتقشير وتفتيح البشرة

يعتبر دقيق الارز من أفضل المكونات الطبيعية التي يتسبب في تفتيح وتبيض البشرة، وأيضاَ أنه يقلل البقع الداكنة وينظف البشرة ويجدد الخلايا بحيث أنه منظف جيد للبشرة.

يعمل زيت جوز الهند علي تقشير البشرة وتخليص البشرة من الجلد الميت، ويقوم بتفتيح البقع الداكنة في البشرة لأنه يحتوي علي مضادات الأكسدة، ويجعل البشرة صافية وبيضاء.

2 ملعقة كبيرة دقيق الارز.

عصير نصف ليمونه.

ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

كيفية تحضير ماسك التفتيح

يوضع المكونات في وعاء ويتم خلط المكونات جيداَ تتجانس وتكون كريمي، قومي بتنظيف البشرة جيداَ قبل استخدام الماسك ثم قومي بوضع الماسك علي البشرة.

قومي بتدليك البشرة في حركات دائرية ثم أتركي الماسك علي البشرة لمدة 10 دقائق.

قومي بغسل البشرة بماء بارد لكي يغلق مسام البشرة، وكرري الماسك مرتين أسبوعياَ لنتائج أفضل.

ماسك العسل والشوفان لتقشير وتفتيح البشرة

مكونات الماسك

يحتوي الشوفان علي معادن وفيتامينات تقوم بالتخلص من الأوساخ والزيوت، فهو يستخدم كمقشر جيد ويقوم باذلة الجلد الميت والتخلص من البقع الغامقة وتفتيح البشرة.

يعد العسل مفيد جداَ للبشرة فهو يحتوي علي أحماض وفيتامينات تفتح البشرة وتوحد لون البشرة ويجعلها ناصعة البياض كثالج.

مكونات الماسك

2 ملعقة كبيرة شوفان.

2 ملعقة كبيرة عسل.

عصير ليمونه.

ماء.

كيفية تحضير الماسك