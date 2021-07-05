هل الصداع من أعراض مرض الفطر الأسود

هل الصداع من اعراض مرض الفطر الاسود، ما زال الحديث مستمراً حول مرض الفطر الاسود الذي ظهر لأول مرة في الهند منذ حوالي 3 أشهر، مسجلاً العديد من الإصابات والوفيات بين المتعافين من فيروس كورونا والمصابين به.

والفطر الاسود او (فطار الغشاء المخاطي) مرض يحدث نتيجة تشكل العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي مؤدياً الى الوفاة في غضون أيام في حال عدم علاجه.

وهو مرض غير معدي ولا ينتقل من شخص لآخر، وفق ما صرحت به مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. مضيفة ان هذه العدوى نادرة لكنها خطيرة، تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية.

يصاب الناس بالفطر المخاطي عن طريق ملامسة الجراثيم الفطرية في البيئة، على سبيل المثال، يؤثر الفطر الأسود بشكل مباشر على الجيوب الأنفية أو الرئتين يعد أن يستنشق الشخص جراثيم فطرية في الهواء، كما يمكن أن يؤثر على الجلد بعد التعرض لإصابة سطحية مثل جرح أو حرق.

وتحدث هذه الأشكال من فطار الغشاء المخاطي عادة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو يتناولون الأدوية التي تقلل من قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والمرض (التي تسبب ضعف المناعة).

هل الصداع من اعراض مرض الفطر الاسود

يولَد مرض الفطر الاسود مجموعة من الاعراض التي تتفاوت بين الخفيفة كالصداع وتورم الوجه من جهة واحدة، إلى الخطيرة مثل ظهور آفات سوداء على جسر الانف او الجزء العلوي من الفم، كما قد تتحول المنطقة المصابة إلى اللون الأسود.

وقد أشارت وزارة الصحة الهندية سابقاً إلى أن مرض الفطر الاسود، يبدأ بالظهور على شكل عدوى جلدية في الجيوب الهوائية الموجودة خلف الجبهة والانف وعظام الخدود وبين العينين والأسنان، لينتشر بعد ذلك في العينين والرئتين وصولاً إلى الدماغ.

وينتح عنه تغير لون الانف، وعدم وضوح الرؤية، والم الصدر، وصعوبات التنفس، والسعال الدموي. وقد سُمي بهذا الإسم، لأنه ينتقل عن طريق غزو الاوعية الدموية مسبباً النخر او موت الأنسجة والتي تصبح سوداء.

ويعد الصداع أحد اعراض مرض الفطر الاسود وفقاً لموقع TimesofIndia، خاصة الصداع المستمر بعد 14 يوماً من الشفاء. وهو ما يدل على أولى علامات الالتهاب والعدوى التي تسببها الفطريات.

اعراض اخرى ناجمة عن العدوى الفطرية السوداء

بحسب الدكتور رانديب جوليريا، رئيس معهد عموم الهند للعلوم الطبية، فإن تغير لون الفم وانعدام الشعور بأي جزء من الوجه يمكن أن يكون علامات على انتشار العدوى فضلاً عن الصداع.

ونظرًا لأن العدوى الفطرية تبدأ من ممر الجيوب الأنفية، فقد يعاني الكثير من الناس من انسداد الأنف، وفي حالة العدوى الفطرية السوداء الشديدة ينتشر الفطر بسرعة في الوجه مما يؤدي إلى تشوه الوجه. كما أبلغ بعض المرضى عن ارتخاء الأسنان كأعراض أولية للإصابة بمرض الفطر الأسود.

علاج مرض الفطر الاسود

تجدر الإشارة إلى ان عدوى مرض الفطر الاسود يمكن كشفها عن طريق الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية للجيوب الأنفية. كما يوصي الأطباء بإجراء اختبار الدم القائم على تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) للكشف عن وجود العدوى الفطرية.

ويمكن اكتشاف مرض الفطر الاسود في مرحلة مبكرة وعلاجه عن طريق كشط الانسجة الميتة وازالتها، سواء كانت في العين أو الأنف أو الفك. ما يدفع الأطباء لإزالة الجزء المصاب بالفطر الاسود لدى المصابين، ومنها العين لمنع وصول المرض للدماغ والحيلولة دون وفاة المريض.

وبحسب المراكز الامريكية لمكافحة الامراض والسيطرة عليها، فإن متوسط معدل الوفيات بمرض الفطر الاسود يبلغ 54%، ويسهم التدخل الطبي السريع وازالة الجزء او الاجزاء المصابة بالمرض، في تقليل هذه النسبة.