بيتزا الطاسة السريعة بدون عجن وتتحضر في 5 دقايق بس

بيتزا الطاسة السريعة، تعتبر بيتزا الطاسة من أفضل أنواع البيتزا المفضلة عند الكثير من الأشخاص فيتم تحضيرها في وقت صغير فتتسم طريقة تحضيرها بالسهولة، فالبيتزا من المأكولات المفضلة عند الكثيرين بشكل عام ويتم تناولها في جميع البلدان ولكن تختلف طريقة تحضيرها من بلد لأخر تبعاً لرغبة الشخص مع العلم أنه من السهل على كل ربة أسرة أن تقوم بتحضيرها في المنزل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بيتزا الطاسة.

مقادير تحضير بيتزا الطاسة:

تتسم مقادير تحضير بيتزا الطاسة بأنها غير مكلفة نهائياً ويسهل شرائها من أي متجر وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بيتزا الطاسة في المنزل:

كأس من الدقيق الأبيض الناعم.

نصف كأس من اللبن.

نصف ملعقة من السكر.

ملعقة من الخميرة.

طريقة تحضير بيتزا الطاسة:

تتسم طريقة تحضير بيتزا الطاسة بالسهولة فهي لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بيتزا الطاسة في المنزل: