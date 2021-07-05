بيتزا الطاسة السريعة بدون عجن وتتحضر في 5 دقايق بس

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بيتزا الطاسة السريعة، تعتبر بيتزا الطاسة من أفضل أنواع البيتزا المفضلة عند الكثير من الأشخاص فيتم تحضيرها في وقت صغير فتتسم طريقة تحضيرها بالسهولة، فالبيتزا من المأكولات المفضلة عند الكثيرين بشكل عام ويتم تناولها في جميع البلدان ولكن تختلف طريقة تحضيرها من بلد لأخر تبعاً لرغبة الشخص مع العلم أنه من السهل على كل ربة أسرة أن تقوم بتحضيرها في المنزل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بيتزا الطاسة.مقادير تحضير بيتزا الطاسة:
تتسم مقادير تحضير بيتزا الطاسة بأنها غير مكلفة نهائياً ويسهل شرائها من أي متجر وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بيتزا الطاسة في المنزل:
- كأس من الدقيق الأبيض الناعم.
- نصف كأس من اللبن.
- نصف ملعقة من السكر.
- ملعقة من الخميرة.
تتسم طريقة تحضير بيتزا الطاسة بالسهولة فهي لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بيتزا الطاسة في المنزل:
- القيام بنخل الدقيق أولاً ويتم وضعه في طبق العجن ثم القيام بوضع الخميرة والبيكنج بودر والسكر على الدقيق ويتم التقليب جيداً.
- ثم القيام بعجن المكونات وإضافة الحليب بصورة تدريجية ويتم العجن جيداً باستخدام اليدين ثم تركهم لمدة نصف ساعة لحين أن يتضاعف حجم الخميرة.
- بعد أن يمر نصف ساعة والتأكد من ارتفاع حجم العجينة وبعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلى قطع حجمها صغير.
- ثم يتم فرد هذه القطع ثم يتم وضعها في الطاسة وبعد ذلك يتم وضع كمية من صلصة البيتزا ويتم تشكيل كافة المكونات تبعاً للرغبة.
- بعد ذلك يتم وضع حشوة البيتزا ويتم تشكيها بالمكونات الصغيرة وهما الطماطم والفلفل الزيتون وبعد ذلك يتم برش طبقة من الجبنة الموزاريلا.
- بعد ذلك يتم رفع الطاسة على النار الهادئة من فوق البوتاجاز ومن الأفضل أن يتم وضع غطاء على الطاسة لحين أن تنضج بصورة أسرع.
- بعد أن تمر عشرة دقائق يتم تحريك الطاسة وفي حالة حركة البيتزا فهذا يدل على أنها قد نضجت ويتم إخراجها من الفرن ووضعها في طبق التقديم وبالهناء على الجميع.
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بيتزا الطاسة السريعة، تعتبر بيتزا الطاسة من أفضل أنواع البيتزا المفضلة عند الكثير من الأشخاص فيتم تحضيرها في وقت صغير فتتسم طريقة تحضيرها بالسهولة، فالبيتزا من المأكولات المفضلة عند الكثيرين بشكل عام ويتم تناولها في جميع البلدان ولكن تختلف طريقة تحضيرها من بلد لأخر تبعاً لرغبة الشخص مع العلم أنه من السهل على كل ربة أسرة أن تقوم بتحضيرها في المنزل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بيتزا الطاسة.مقادير تحضير بيتزا الطاسة:
تتسم مقادير تحضير بيتزا الطاسة بأنها غير مكلفة نهائياً ويسهل شرائها من أي متجر وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بيتزا الطاسة في المنزل:
- كأس من الدقيق الأبيض الناعم.
- نصف كأس من اللبن.
- نصف ملعقة من السكر.
- ملعقة من الخميرة.
تتسم طريقة تحضير بيتزا الطاسة بالسهولة فهي لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بيتزا الطاسة في المنزل:
- القيام بنخل الدقيق أولاً ويتم وضعه في طبق العجن ثم القيام بوضع الخميرة والبيكنج بودر والسكر على الدقيق ويتم التقليب جيداً.
- ثم القيام بعجن المكونات وإضافة الحليب بصورة تدريجية ويتم العجن جيداً باستخدام اليدين ثم تركهم لمدة نصف ساعة لحين أن يتضاعف حجم الخميرة.
- بعد أن يمر نصف ساعة والتأكد من ارتفاع حجم العجينة وبعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلى قطع حجمها صغير.
- ثم يتم فرد هذه القطع ثم يتم وضعها في الطاسة وبعد ذلك يتم وضع كمية من صلصة البيتزا ويتم تشكيل كافة المكونات تبعاً للرغبة.
- بعد ذلك يتم وضع حشوة البيتزا ويتم تشكيها بالمكونات الصغيرة وهما الطماطم والفلفل الزيتون وبعد ذلك يتم برش طبقة من الجبنة الموزاريلا.
- بعد ذلك يتم رفع الطاسة على النار الهادئة من فوق البوتاجاز ومن الأفضل أن يتم وضع غطاء على الطاسة لحين أن تنضج بصورة أسرع.
- بعد أن تمر عشرة دقائق يتم تحريك الطاسة وفي حالة حركة البيتزا فهذا يدل على أنها قد نضجت ويتم إخراجها من الفرن ووضعها في طبق التقديم وبالهناء على الجميع.
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