كنز ربانى كريم الليمون وماء الورد معجزة لبشرة ناصعة البياض كبشرة الاطفال من اول استعمال

كنز ربانى كريم الليمون وماء الورد معجزة لبشرة ناصعة البياض ، الليمون وماء الورد يعتبر من ضمن العوامل الأساسية التي تساعد على تنظيف البشرة، وتفتيحها لانها ايضا تعتبر الطريقة الاصلية، من الطرق التي تحافظ على خلايا الجلد بالاضافة إلى الفوائد المتعددة التي توجد في الليمون فهو من ضمن الاشياء التي تمتلك عدد كبير من الفيتامينات، المفيدة والكالسيوم الهائل فى تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار الناتج من اشعة الشمس، وبعض العوامل الخارجية الاخرى بالاضافة الى ذلك فأن اليوم نقوم بتحضير كريم الليمون وماء الورد بطريقة أفضل مما يمكن وسهله جدا، كل ما عليكي يا عزيزتي ان تقومي بتحضير كافة المكونات التي سوف نتحدث عنها وتقوم بتحضيرها.

ثلاث ملاعق عصير الليمون.

ملعقتين من ماء الورد .

كمية وفيرة من زيت جوز الهند.

قومي او لا باضافة عصير الليمون مع ماء الورد ثم نقوم باضافة زيت جوز الهند يمكنك يا عزيزتي أن تخلطي جميع المكونات.

يجب ايضا ان تكون جميع المقادير متساوية ثم داخليه من علبة صغيرة جيدا وضعيه في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات .

ثم ابدئي باخذ كميه بسيطه من هذا الكريم، وقومي بتطبيق على الوجه والرقبة.

يجب ايضا ان تقومي بوضع هذا المزيج على اليدين لكي يعطيها البياض والنعومة .

ثم ابدائي بتكرار هذه الوصفة او تطبيق هذا الكريم على الجسم بشكل دائم ويومي لكي نحصل على أفضل النتائج من تفتيح البشرة الداكنة والتخلص من الرؤوس السوداء والاسمرار التي تواجه تحت العين.

ماسك ماء الورد وعصير الليمون يعمل أيضا على تطهير البشرة وتفتيحها .

ويساعد ايضا لهذا الماسك للتخلص من الميكروبات التي تتواجد فيها.

هذا الماسك يعمل أيضا على الحماية من البشرة المتعرضة لحب الشباب.

هذه الماسك يعمل ايضا استعماله بشكل دائم سوف يساعد على توازن الجلد مما يؤثر ايضا الجلد من الاحمرار والحروق الناتج من أشعة الشمس الفوق بنفسجية وتفتيح البشرة وترطيبها .

هذا الماسك نقوم باستخدام والقضاء على الخطوط البيضاء التي تتواجد في البشره.

ماء الورد يجدد خلايا الجلد بشكل أسرع مما يزيد كل شيء طبيعي للبشرة.

عصير الليمون يعمل على تفتيح الجلد والقضاء على الالتهابات التي يصيب جميع الاماكن الحساسة في الجسم.

ثلاث ملاعق من الزبادي.

مع ملعقتين من زيت الورد.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

أولا يجب أن نقوم باضافة زيت الورد مع الزبادي ثم نضيف ماء الورد.

يخلط جميع المكونات مع اضافة عصير الليمون.

هذا المزيج نقوم باضافته فى وعاء محكم الغلق ووضعها داخل الثلاجة لحين استخدامه.

كنز ربانى كريم الليمون وماء الورد معجزة لبشرة ناصعة البياض

يستخدم مرة يوميا وبعد ذلك نقوم غسيل البشرة جيدا.