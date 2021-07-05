طريقة عمل البقلاوة التركى بالكنافة بطعم لذيذ وشكل جميل للمناسبات

البقلاوة التركى بالكنافة تعتبر من الحلويات المميزة بطعمها الجميل، والذى يجمع بين طعم الجلاش الجميل وطعم الكنافة اللذيذ وهى من الحلويات التى تقدم فى المناسبات والعزومات، وذلك لما تتمتع به من الشكل الجميل واشتهر هذا النوع من الحلويات فى تركيا لان بداية صناعتها كانت فى جنوب تركيا و التى تصدر البقلاوة إلى جميع أنحاء العالم، وهى عبارة عن طبقات رقيقة من العجين يتم حشوها بالفستق أو الحشوات المختلفة وتعتبر صعبة فى طريقة تحضيرها بالعجين، ولذلك قام الشيفات بالتجديد فى عملها بطبقات الجلاش لكى يكون من السهل على كل ربة منزل تنفيذها بكل سهولة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير البقلاوة التركى بالكنافة. مكونات البقلاوة التركى بالكنافة مكونات البقلاوة التركى بالكنافة تتكون البقلاوة التركى بالكنافة من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: ١/٢ كيلو من الكنافة.

لفة من الجلاش.

كوب من الفول السوداني المجروش.

٢ ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

١١/٢ كوب من السمنة الكاذبة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. الشربات ٣ كوب من السكر.

٢ كوب من الماء.

نصف عصرة ليمونة. طريقة الاعداد والتجهيز طريقة الاعداد والتجهيز طريقة عمل البقلاوة التركى بالكنافة بالطريقة التى سوف نقدمها لكم سهلة وبسيطة وهى كالتالي: نقوم بتجهيز الشربات أولاً ونحضر حلة مناسبة ونضع بها السكر وعليه الماء وعصرة نصف الليمونة. ونضعها على النار ونتركها حتى تغلى لمد ١٠ دقائق بعد الغليان. ثم ننزله من على النار ونتركه حتى يبرد وبيكون قوامه متوسط لا خفيف ولا ثقيل. نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الكنافة وعليها السكر البودرة ونص كمية السمنة. ونقلبهم مع بعض كويس حتى تتسبب الكنافة السمنة تماماً. ونحضر وعاء آخر ونضع به باقى كمية السمنة وعليها البيكنج بودر. ونقلبهم مع بعض ونستخدمهم لدهن طبقات الجلاش لكى تكون مورقة. ونحضر صينية وندهنها بالسمنة ونقسم لفة الجلاش الى نصفين. ونأخذ النصف ونضع ورقة منه وندهنها بالسمنة على خفيف ثم نضع ورقة ثانية ونكرر اللى عملناه فى الأول حتى ننتهي من نصف لفة الجلاش. ثم نقوم بتوزيع خليط الكنافة على البقلاوة. وبعد ذلك نضع طبقات البقلاوة الباقية ونكرر الخطوات السابقة وندهن بين كل طبقة والثانية السمنة حتى ننتهي من الكمية الباقية. ونقطعها بالطريقة التى نريدها ونسقيها بالسمنة المتبقية. وندخلها الفرن المسخن مسبقا فى الرف الأوسط على درجة حرارة ١٨٠ لمدة من ٢٥ : ٣٠ دقيقة. ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبى من تحت ثم نقوم بتشغيل الشواية لتحمير الوجه شوية. وبعد ذلك نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد. ونتركها حتى تبرد ونقدمها فى طبق التقديم وبالهنا والشفا. الوسوم

البقلاوة التركى بالكنافة تعتبر من الحلويات المميزة بطعمها الجميل، والذى يجمع بين طعم الجلاش الجميل وطعم الكنافة اللذيذ وهى من الحلويات التى تقدم فى المناسبات والعزومات، وذلك لما تتمتع به من الشكل الجميل واشتهر هذا النوع من الحلويات فى تركيا لان بداية صناعتها كانت فى جنوب تركيا و التى تصدر البقلاوة إلى جميع أنحاء العالم، وهى عبارة عن طبقات رقيقة من العجين يتم حشوها بالفستق أو الحشوات المختلفة وتعتبر صعبة فى طريقة تحضيرها بالعجين، ولذلك قام الشيفات بالتجديد فى عملها بطبقات الجلاش لكى يكون من السهل على كل ربة منزل تنفيذها بكل سهولة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير البقلاوة التركى بالكنافة. مكونات البقلاوة التركى بالكنافة مكونات البقلاوة التركى بالكنافة تتكون البقلاوة التركى بالكنافة من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: ١/٢ كيلو من الكنافة.

لفة من الجلاش.

كوب من الفول السوداني المجروش.

٢ ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

١١/٢ كوب من السمنة الكاذبة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. الشربات ٣ كوب من السكر.

٢ كوب من الماء.

نصف عصرة ليمونة. طريقة الاعداد والتجهيز طريقة الاعداد والتجهيز طريقة عمل البقلاوة التركى بالكنافة بالطريقة التى سوف نقدمها لكم سهلة وبسيطة وهى كالتالي: نقوم بتجهيز الشربات أولاً ونحضر حلة مناسبة ونضع بها السكر وعليه الماء وعصرة نصف الليمونة. ونضعها على النار ونتركها حتى تغلى لمد ١٠ دقائق بعد الغليان. ثم ننزله من على النار ونتركه حتى يبرد وبيكون قوامه متوسط لا خفيف ولا ثقيل. نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الكنافة وعليها السكر البودرة ونص كمية السمنة. ونقلبهم مع بعض كويس حتى تتسبب الكنافة السمنة تماماً. ونحضر وعاء آخر ونضع به باقى كمية السمنة وعليها البيكنج بودر. ونقلبهم مع بعض ونستخدمهم لدهن طبقات الجلاش لكى تكون مورقة. ونحضر صينية وندهنها بالسمنة ونقسم لفة الجلاش الى نصفين. ونأخذ النصف ونضع ورقة منه وندهنها بالسمنة على خفيف ثم نضع ورقة ثانية ونكرر اللى عملناه فى الأول حتى ننتهي من نصف لفة الجلاش. ثم نقوم بتوزيع خليط الكنافة على البقلاوة. وبعد ذلك نضع طبقات البقلاوة الباقية ونكرر الخطوات السابقة وندهن بين كل طبقة والثانية السمنة حتى ننتهي من الكمية الباقية. ونقطعها بالطريقة التى نريدها ونسقيها بالسمنة المتبقية. وندخلها الفرن المسخن مسبقا فى الرف الأوسط على درجة حرارة ١٨٠ لمدة من ٢٥ : ٣٠ دقيقة. ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبى من تحت ثم نقوم بتشغيل الشواية لتحمير الوجه شوية. وبعد ذلك نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد. ونتركها حتى تبرد ونقدمها فى طبق التقديم وبالهنا والشفا.

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