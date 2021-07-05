أقوي بروتين طبيعي للشعر: للحصول علي شعر مثل الحرير قبل العيد2021

يعد اقوي بروتين طبيعي للشعر ، لانهو يساعد في تنعيم الشعر الخشن دون مواد ضارة ويعطيكي شعر مثل الحرير من أول استعمال، ويتكون من مكونات طبيعية، ويصنف أقوي بروتين للفرد الشعر الخشن والمجعد من أول استخدام للحصول علي شعر جميل وناعم قبل العيد ومفعول سحري وفعال جداً، ونقدم اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن أقوي بروتين طبيعي للشعر للحصول علي شعر ناعم ومثل الحرير قبل العيد2021.

مكونات عمل أقوي بروتين طبيعي للشعر للحصول علي شعر مثل الحرير

سوف نتعرف علي المكونات الخاصة بعمل البروتين الطبيعي للشعر بمكونات بسيطة وموجوده في كل منزل وهي كما يلي:-

1 حبة من البيض.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الكريمة.

معلقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير البروتين في المنزل بخطوات سهلة للغاية دون تعب ولا تكلفة وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخله البيضة ونضيف عليها الزبادي والكريمة وزيت الزيتون ونقلب المكونات جيدا حتي نحصل علي خليط متجانس. نقوم بتنظيف فروة الراس ونضع عليها الخليط بشكل متساوي حتي يصل الخليط للجزور الشعر والاطراف ونترك الخليط علي الراس لمدة ساعة. ثم نغسل الشعر بالشامبو والبلسم ونكرر الوصفة للشعر الجاف مرتين في الاسبوع وللشعر الدهني مرة في الاسبوع للحصول علي شعر ناعم ومثل الحرير قبل العيد.

مكونات كريم للفرد الشعر الخشن في اقل من 30 دقيقة

سوف نتعرف علي المكونات الطبيعية التي تعمل علي فرد الشعر في اقل من نصف ساعة بفضل الله وهي كالاتي:-

معلقتين من المايونيز.

حبة من البيض.

معلقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستعمال

سوف نتعرف علي طريقة سهلة جدا لتحضير الكريم في المنزل بخطوات بسيطة وهي كما يأتي:-

نقول بإحضار إناء ونضع بداخله المايونيز ثم نضيف عليه البيض وزيت جوز الهند ونخلط المكونات جيدا حتي تتجانس بشكل كبير. نغسل الشعر بالشامبو حتي يتم تنظيفه من الكريمات ونضع الخليط علي الشعر ونستمر في التسريح ونترك الخليط لمدة تتراوح من بين نصف ساعة الي ساعة. ثم نغسل الشعر جيدا باستخدام الشامبو والبلسم حتي يتم تنظيفه ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر وسوف تحصلين علي أفضل نتائج لفرد الشعر.

فوائد تساعد في الحصول علي شعر ناعم ومثل الحرير

سوف نتعرف علي بعض الفوائد التي تجعل شعرك مثل الحرير دون اضرار وهي كما يلي:-