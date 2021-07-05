طريقة عمل كريم الترمس المر: لأزاله الشعر الزائد من الوجه والجسم نهائيا قبل العيد2021

يعتبر كريم الترمس المر ، من اهم الوصفات التي تقضي ايضا علي نمو شعر الوجه والمناطق الحساسة، وهي فعال جدا في ازالة الشعر بشكل كبير جدا، ويساعد في جعل بشرتك خالية من الشعر نهائيا، ونقدم لكم المكونات وطريقة التحضير، وتحتوي ماء الترمس علي مفعول رهيب في ازالة الشعر وعدم نمو الشعر مرة اخري، واليوم سوف نقدم من خلال موقع ثقفني وهذا المقال عن طريقة عمل كريم الترمس المر لإزالة الشعر نهائيا من الوجه والجسم من اول استعمال قبل العيد 2021.

مكونات كريم الترمس المر لأزاله الشعر من الوجه والجسم بشكل نهائي قبل العيد

سوف نتعرف علي المكونات المستخدمة لعمل الكريم الذي يقضي علي الشعر الزائد في الوجه والجسم نهائيا بفضل الله وهي كالتالي;-

معلقتين من الترمس المر المطحون.

معلقتين من الحمص المطحون.

معلقة من الكركم.

نصف كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستعمال

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الكريم واستعماله علي البشرة بخطوات سهلة داخل المنزل دون تعب وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ونضيف الترمس والحمص المطحون ونضيف الكركم ونخلطهم بماء الورد جيدا حتي يصبح مزيج متجانس. نقوم بتنظيف البشرة ثم نضع الخليط علي الاماكن التي يوجد بها شعر حول الفم والذقن ونتركها لمدة 30 دقيقة حتي يجف الكريم ثم نقوم بفرك الكريم عكس اتجاه نمو الشعر. ثم نستخدم ماء الترمس ونضعه علي المناطق التي استخدمنا عليها الكريم ونتركها لمدة ربع ساعة وتعد ماء الترمس عن طريقة نقع الترمس في الماء لمدة ليلة كاملة. ونكرر الوصفة والطريقة عند نمو الشعر الخفيف للحصول علي بشرة وجسم خالي من الشعر الزائد بشكل نهائي مع الاستمرار علي الوصفة.

مكونات كريم الترمس الرهيب في تنظيف الجسم من الشعر الزائد من المناطق الحساسة

سوف نتعرف علي المكونات المستخدمة في عمل الكريم بشكل طبيعي وهي كالاتي:-

معلقتين من الترمس المر المطحون.

معلقتين من السكر المطحون.

معلقة من العسل.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم طريقة مختلفة لتحضير الكريم الخرافي في ازالة الشعر من الجسم والمناطق الحساسة دون الم وهي كالتالي:-