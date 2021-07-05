كنز في منزلك بملعقة خميرة افردي شعرك المجعد شديد الخشونة واجعليه ناعم حرير في ساعتين فقط

الشعر هو تاج رأس الجمال لكل فتاة، يستخدم الكثير من النساء والفتيات طرق عديدة لفرد الشعر من البروتين والكرياتين والفرد، كل هذه الوسائل هي وسائل سريعة تساعد الشعر على التطويل والتنعيم ولكن تشكل أضرار كثيرة على الشعر وفروة الرأس، وصفة الخميرة تعد بديل البروتين والكرياتين الطبيعي، الخمير تعمل على تقوية بصيلة الشعر من الجذور بمكونات طبيعية ويساعد على استرداد حيوية الشعر مرة أخرى، لذلك وفرنا لكم الطريقة هنا.

فرد الشعر بخلطة الخميرة

هل تبحثين عن طريقة لفرد شعرك بشكل طبيعي بدون اضرار بمكونات طبيعية 100% متواجد في جميع المنازل، إليكم الحل وصفة الخميرة لتنعيم الشعر، والطريقة كما يلي:

المكونات:

4 معالق كبيرة من الخميرة.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.

علبة محكمة الغلق.

كيس بلاستك

طريقة تحضير الخليط:

قومي باحضار وعاء على نار هادئة.

ثم ضعي الخميرة وزيت جوز الهند على النار ويقلب جيدًا بشكل مستمر، لمدة خمس دقائق.

ثم اتركية قليلًا حتى يبرد.

ضعيه في وعاء محكم الغلق.

طريقة استعمال الخليط:

قومي بغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر و الشامبو للتخلص من كل الاتربة.

ثم اتركيه قليلًا يجف.

قومي بتقسيم الشعر إلى أربعة أجزاء.

ثم تقومين بتوزيع الخليط على الشعر والفروة جيدًا حتى يتغلغل الخليط في الشعر.

اتركي الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

ضعي كيس بلاستيك على شعرك كي تحصلين على أفضل نتيجة.

بعد ذلك اشطفي الشعر جيدًا بالماء الفاتر و الشامبو للتخلص من رائحة الخلطة والزيوت، والحرص على عدم ترك أثار من الخليط على الشعر.

تستطيع تكرار هذه الوصفة بحد أقصي مرتين في الأسبوع فقط.

فوائد استخدام خليط الخميرة

اشتهر كثيرًا وصفة الخميرة في الاواني الاخيرة لتنعيم الشعر، يسمى ببديل البروتين والكرياتين، فهو يضم مجموعة من الفوائد وهي: