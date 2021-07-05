طريقة عمل ماسك لبان الدكر المعجزة لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

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ماسك لبان الدكر ، يعتبر كولاجين طبيعي يعمل على القضاء على التجاعيد وعدم ظهورها مرة أخرى، وتفتيح البشرة، وجعلها مشرقة وصافية، كما يعمل على شد البشرة، وهذا الماسك يحتوي على قيم غذائية عالية جداً للبشرة، بسبب احتوائه على البروتينات والفيتامينات والمعادن، وطريقة تحضيره في المنزل بسيطة جداً لأنه يحتوي على مكون لبان الذكر فقط، وتكلفة تحضير الماسك رخيصة جداً، وهو على عكس الماسكات التي يتم شرائها من محلات مستحضرات التجميل، والتي تكون أسعارها مرتفعة، ونتائجها غير فعالة بالقدر الكافي، كما تسبب الالتهابات والحكة في الجلد، بسبب احتوائها على مواد كيميائية أخرى ضارة بالبشرة، وتوجد أنواع كثيرة من الماسكات الطبيعية المفيدة للبشرة، مثل ماسك البقدونس الذي يعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها، وماسك القهوة الذي يعمل على شد البشرة، وماسك الكركم الذي يستخدم في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك لبان الدكر بالمنزل بأبسط الخطوات وأقل تكلفة.
مكونات ماسك لبان الدكر
يحتوي هذا الماسك المعجزة على بعض المكونات الطبيعية الرائعة في التخلص من تجاعيد البشرة، وجعلها بيضاء مثل الثلج وهى كما يلي:-
- ملعقة ونصف من لبان الدكر.
- كوب من الماء المغلي.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك لبان الدكر المعجزة في علاج مشاكل البشرة الدهنية أو الجافة وهى كما يأتي:-
- نحضر كوب به ماء مغلي، ونضع فيه ملعقة ونصف من لبان الذكر ونتركه مدة ليلة كاملة.
- نقوم بتصفية منقوع لبان الذكر في مصفاة، ونأخذ منه الماء الذي يشبه اللبن.
- نضع منقوع لبان الذكر في علبة زجاجية، ثم نقوم بوضعها بالثلاجة.
- نقوم بوضع هذا الماسك على الوجه أو على أي منطقة نريد شدها، ونتركه مدة نصف ساعة ثم نقوم بشطفه.
- هذا المنقوع مفيد جداً للشعر، وكذلك مفيد لو قمنا بشربه على الريق.
- نكرر وضع هذا الماسك كل يوم على المناطق التي نريد شدها أو تفتيحها أو أي منطقة بها تجاعيد.
فوائد ماسك لبان الدكر للبشرة
يحتوي هذا الماسك على العديد من الفوائد للبشرة وهى كما يلي:-
- يخلص البشرة من الندبات التي تظهر على الجسم بسبب العمليات الجراحية، بالإضافة إلى ذلك يخلص البشرة من آثار حب الشباب.
- يقضي على التجاعيد التي تظهر على البشرة، ويمنع ظهورها مرة أخرى.
- يعمل على تجديد خلايا البشرة، كما يخلصنا من الخطوط الرفيعة.
- يستخدم في تقوية الأظافر الهشه أو الرقيقة أو الضعيفة.
- يستخدم في تطهير الجروح والخدوش وتنظيفها، ويعجل شفائها دون أن يترك أي ندبات.
الوسوم
ماسك لبان الدكر ، يعتبر كولاجين طبيعي يعمل على القضاء على التجاعيد وعدم ظهورها مرة أخرى، وتفتيح البشرة، وجعلها مشرقة وصافية، كما يعمل على شد البشرة، وهذا الماسك يحتوي على قيم غذائية عالية جداً للبشرة، بسبب احتوائه على البروتينات والفيتامينات والمعادن، وطريقة تحضيره في المنزل بسيطة جداً لأنه يحتوي على مكون لبان الذكر فقط، وتكلفة تحضير الماسك رخيصة جداً، وهو على عكس الماسكات التي يتم شرائها من محلات مستحضرات التجميل، والتي تكون أسعارها مرتفعة، ونتائجها غير فعالة بالقدر الكافي، كما تسبب الالتهابات والحكة في الجلد، بسبب احتوائها على مواد كيميائية أخرى ضارة بالبشرة، وتوجد أنواع كثيرة من الماسكات الطبيعية المفيدة للبشرة، مثل ماسك البقدونس الذي يعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها، وماسك القهوة الذي يعمل على شد البشرة، وماسك الكركم الذي يستخدم في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك لبان الدكر بالمنزل بأبسط الخطوات وأقل تكلفة.
مكونات ماسك لبان الدكر
يحتوي هذا الماسك المعجزة على بعض المكونات الطبيعية الرائعة في التخلص من تجاعيد البشرة، وجعلها بيضاء مثل الثلج وهى كما يلي:-
- ملعقة ونصف من لبان الدكر.
- كوب من الماء المغلي.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك لبان الدكر المعجزة في علاج مشاكل البشرة الدهنية أو الجافة وهى كما يأتي:-
- نحضر كوب به ماء مغلي، ونضع فيه ملعقة ونصف من لبان الذكر ونتركه مدة ليلة كاملة.
- نقوم بتصفية منقوع لبان الذكر في مصفاة، ونأخذ منه الماء الذي يشبه اللبن.
- نضع منقوع لبان الذكر في علبة زجاجية، ثم نقوم بوضعها بالثلاجة.
- نقوم بوضع هذا الماسك على الوجه أو على أي منطقة نريد شدها، ونتركه مدة نصف ساعة ثم نقوم بشطفه.
- هذا المنقوع مفيد جداً للشعر، وكذلك مفيد لو قمنا بشربه على الريق.
- نكرر وضع هذا الماسك كل يوم على المناطق التي نريد شدها أو تفتيحها أو أي منطقة بها تجاعيد.
فوائد ماسك لبان الدكر للبشرة
يحتوي هذا الماسك على العديد من الفوائد للبشرة وهى كما يلي:-
- يخلص البشرة من الندبات التي تظهر على الجسم بسبب العمليات الجراحية، بالإضافة إلى ذلك يخلص البشرة من آثار حب الشباب.
- يقضي على التجاعيد التي تظهر على البشرة، ويمنع ظهورها مرة أخرى.
- يعمل على تجديد خلايا البشرة، كما يخلصنا من الخطوط الرفيعة.
- يستخدم في تقوية الأظافر الهشه أو الرقيقة أو الضعيفة.
- يستخدم في تطهير الجروح والخدوش وتنظيفها، ويعجل شفائها دون أن يترك أي ندبات.
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