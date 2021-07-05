طريقة عمل قهوة ستاربكس في البيت المثلجة حضري مشروب starbucks في دقائق

نقدم لكم طريقة عمل قهوة ستاربكس في البيت التي يبحث عنها الكثير عبر منصات التواصل الاجتماعي، نتيجة لجودة البن وكيفية صنعه، وهي من افضل أنواع القهوة التي يمكنك أن تتناولها وذلك لأنها من أجود الأنواع ، كما تميزت سلسلة المقاهي بجودة المشروبات التي تقدمها سواء الباردة أو الساخنة، وقد وضعت بصمتها علي كل منتجاته بكل جودة وافتخار، وقد حاول الكثيرين تعلم طريقة عمل ستاربكس في المنزل نظرا لما يواجهه العالم من تفشي الأمراض، وقد حاول الكثيرين الوصول إلى نتيجة مقاربة من نفس الطعم والمذاق.

طريقة عمل قهوة ستاربكس في البيت

إن طريقة عمل قهوة ستاربكس في المنزل حاول الكثيرين من عشاقها الوصول إلى ما يقارب نفس المذاق وصنعها في المنزل، لذا سنحاول تقديمها بخطوات سهلة وميسرة في دقائق تقوم بتحضيرها، حيث يتم تجهيز المكونات التالية:

1/4 كوب من السكر.

4 ملاعق من القهوة سريعة الذوبان.

1 كوب من الماء.

ثم اختيار النكهة المفضلة لديك من الفانيليا، شيكولاتة، لبن.

واللبن تبع الاختيار.

نقوم بخفق الماء والقهوة بطريقة جيدة ويترك في الثلاجة لمدة 8 ساعات ونقوم بتصفية القهوة بقطعة من الشاش.

ونضع مكعبات الثلج في كوب مناسب ويصب عليها الكمية المناسبة من القهوة.

كما يمكن وضع النكهة المفضلة قبل سكب القهوة على مكعبات الثلج، سواء فانيليا أو لبن أو شيكولاتة.

بعد وضع النكهة تحصلين على أجمل قهوة مثلجة ومنعشة.

خطوات تحضير قهوة ستارباكس المثلجة

ويمكننا تحضير القهوة الأمريكية علي طريقة ستاربكس بطريقة سهلة بالمكونات التالية:-

معلقتان من البن.

1/2 كوب من الماء.

خطوات القهوة الأمريكية

يضاف البن إلى الماء الساخن و

ويترك الخليط لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

ثم تصب القهوة المحضرة في فنجان تقديم مناسب.

أنواع قهوة ستاربكس

نتيجة لتعدد أنواع قهوة ستاربكس، اصبح من السهل لكل عشاق القهوة في شتى أنحاء العالم الحصول على كيفية مزجها في البيت، والحصول على منتج مثلج منها، مما أدى إلى تلك الشهرة التي حصلت عليها ستاربكس سواء كان المنتج بارد أو ساخن، ومن أشهر الأنواع:

قهوة الاسبريسو وقهوة الكابتشينو ونال شهرة واسعة من خلال تميز المذاق. وأيضًا قهوة موكا. قهوة لاتية. وقهوة فلات وايت. وكذلك قهوة الكورتادو. وأخيرا قهوة أمريكان كوفي.

إن مشروبات ستاربكس من أجود أنواع البن لأنهم يشرفون علي طريقة تحميصه، ولذلك تعد القهوة مشروب عام يساعد علي التركيز وزيادة النشاط، لأنها تحتوي علي قدر كافي من الكافيين، ولهذا قدمنا لكم في موقع ثقفني خطوات تحضير قهوة استارباكس، التي يفضلها السعوديين بالمملكة العربية السعودية، ويبحثون عن أماكن تقديم مشروبات ستاربكس..