أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن هيحول الشعر الخشن لخيوط حرير من اول مرة

أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن، إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر ناعم حرير دون أن تقومي بأستخدام مواد الكراتين الكيماوي، التي تستغرق العديد من الاموال اثناء استخدامها، كما يوجد بعض أدوات التصفيف، التي تكون عالية الحرارة مما يؤدي الى تساقط بصيلة الشعر في وقت قليل جدا، كما تتميز أغلب الوصفات الطبيعية والمميزات المميزة، وهي الافضل على الاطلاق والتي تعتبر بديلا قويا لاستخدام الكرياتين الكيمياوي وهي اسهل الطرق على الاطلاق لذا، ينبغي علينا أن نقوم في أتمام الوصفات التي سوف نتحدث عنها اليوم فهي سوف تساعدك على الحصول لنتائج افضل من شعر أملس.

من أفضل الوصفات الطبيعية بديل للكيراتين والبروتين، والتي تساعد على تطويل الشعر وتقوية بصيلاته نقدمها لكي سيدتي من خلال هذا المقال تابعي معنا.

المكونات المستخدمة

خمس ملاعق زيت جوز الهند.

مع ملعقتين من زيت الخروع.

مع ملعقتين من زيت اللوز.

ملعقتين من زيت الزيتون.

يجب أن نقوم باضافة زيت جوز الهند مع زيت الخروع وزيت اللوز وزيت الزيتون، بكميات متساوية.

نبدا بخلطهم جيدا ثم نقوم بوضع هذا المزيج على فروة الرأس مع التدليك المستمر لمدة لا تقل عن 20 دقيقة

ثم نقوم باضافة قبعة الاستحمام على الشعر مباشرة أو ارتداء البروكاب.

انتظر عزيزتي لمدة ساعتين ثم قومي بغسل شعرك وسوف تلاحظين أن الشعر اصبح ناعم كالحرير.

المكونات المستخدمة

ربع كوب من زيت السمسم.

خمس ملاعق من الحليب السائل.