طريقة تحضير كيكة الزبادي في عشر دقائق هشة وخفيفة في المنزل بمذاق رائع

تبدو جودة وحلاوة الكيك في كون الكيك خفيفة وهشة وكذلك مذاقها اللذيذ، في الواقع يتم تحضير الكيك لتناوله أحياناً كنوع من الوجبات الخفيفة في الصباح أو في أيّ وقت حسب الرغبة ولكن الهدف الأول هو أن يكون الكيك خفيف لا يسبب مشكلات صحية مع المعدة بسبب المواد التي يحتوي عليها قد تسبب أحياناً إذا كانت المواد ذو نسبة من الدهون عالية، لذلك دائماً ما نجد تكرار عمليات البحث بالتركيز على أن يكون الكيك خفيف وهشة بعض النظر عن إذا كانت الكيك بالشوكولاتة أو الكيك العادي وكيك الفواكه، واليوم ننقل لكم طريقة تحضير الكيك العادي بإعتباره العملية الأكثر بحثاً وفي ذات الوقت لا تحتاج إلي مكونات مكلفة فقط الدقيق والزبدة والبيض وجميعهم متوفرين في المنازل، للكيك فوائد عديدة للأطفال والكبار وذلك لإحتوائها على الفيتامينات والبروتينات وللتعرف على خطوات تحضير الكيك العادي الهشة الخفيفة يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير كيك الزبادي الهشة الخفيفة طريقة تحضير كيك الزبادي الهشة الخفيفة المكونات: كوبان من الزبادي السادة.

كوبان من السميد العادي.

ربع كيلو جرام سكر.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

رشة ملح.

ثلاث عدد من البيض.

نصف كوب من الزيت النباتي. طريقة التحضير: تجهيز قالب الكيك قبل تحضير العجينة ووضع ورق زبدة في القالب لعدم الإلتصاق، أو اللجوء للطريقة المعروفة ودهن القالب بالزيت أو الزبدة حسب الرغبة. تشغيل الفرن قبل وضع الكيك بعشر دقائق على الأقل على درجة حرارة لا تزيد عن 180 درجة مئوية. تحضير بولة للمكونات ووضع كافة المكونات الجافة فيما عدا مكون السكر ونتركهم جانباً. تحضير بولة أخري لوضع المكونات السائلة وإخفاق البيض بإستخدام مضرب يدوي ثم إضافة الزيت والزبادي وتقليبهم معاً بالإضافة إلي السكر والتقليب مرة أخري حتى يذوب. العودة مرة أخري للمكونات الجافة ووضع الخليط السائل عليها ببطئ وعجنهم جيداً بإستخدام ملعقة جافة أو اليدين حتى تصبح سائلة نوعاً ما وغير متماسكة. سكب خليك الكيك في القالب وتسوية الجوانب ثم وضع القالب بالفرن لمدة 45 دقيقة دون فتح الفرن حتى لا يقل حجم الكيك، وبعد الإنتهاء يمكنك تقديمها بجانب المشروبات الدافئة. طريقة التحضير: الوسوم

تبدو جودة وحلاوة الكيك في كون الكيك خفيفة وهشة وكذلك مذاقها اللذيذ، في الواقع يتم تحضير الكيك لتناوله أحياناً كنوع من الوجبات الخفيفة في الصباح أو في أيّ وقت حسب الرغبة ولكن الهدف الأول هو أن يكون الكيك خفيف لا يسبب مشكلات صحية مع المعدة بسبب المواد التي يحتوي عليها قد تسبب أحياناً إذا كانت المواد ذو نسبة من الدهون عالية، لذلك دائماً ما نجد تكرار عمليات البحث بالتركيز على أن يكون الكيك خفيف وهشة بعض النظر عن إذا كانت الكيك بالشوكولاتة أو الكيك العادي وكيك الفواكه، واليوم ننقل لكم طريقة تحضير الكيك العادي بإعتباره العملية الأكثر بحثاً وفي ذات الوقت لا تحتاج إلي مكونات مكلفة فقط الدقيق والزبدة والبيض وجميعهم متوفرين في المنازل، للكيك فوائد عديدة للأطفال والكبار وذلك لإحتوائها على الفيتامينات والبروتينات وللتعرف على خطوات تحضير الكيك العادي الهشة الخفيفة يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير كيك الزبادي الهشة الخفيفة طريقة تحضير كيك الزبادي الهشة الخفيفة المكونات: كوبان من الزبادي السادة.

كوبان من السميد العادي.

ربع كيلو جرام سكر.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

رشة ملح.

ثلاث عدد من البيض.

نصف كوب من الزيت النباتي. طريقة التحضير: تجهيز قالب الكيك قبل تحضير العجينة ووضع ورق زبدة في القالب لعدم الإلتصاق، أو اللجوء للطريقة المعروفة ودهن القالب بالزيت أو الزبدة حسب الرغبة. تشغيل الفرن قبل وضع الكيك بعشر دقائق على الأقل على درجة حرارة لا تزيد عن 180 درجة مئوية. تحضير بولة للمكونات ووضع كافة المكونات الجافة فيما عدا مكون السكر ونتركهم جانباً. تحضير بولة أخري لوضع المكونات السائلة وإخفاق البيض بإستخدام مضرب يدوي ثم إضافة الزيت والزبادي وتقليبهم معاً بالإضافة إلي السكر والتقليب مرة أخري حتى يذوب. العودة مرة أخري للمكونات الجافة ووضع الخليط السائل عليها ببطئ وعجنهم جيداً بإستخدام ملعقة جافة أو اليدين حتى تصبح سائلة نوعاً ما وغير متماسكة. سكب خليك الكيك في القالب وتسوية الجوانب ثم وضع القالب بالفرن لمدة 45 دقيقة دون فتح الفرن حتى لا يقل حجم الكيك، وبعد الإنتهاء يمكنك تقديمها بجانب المشروبات الدافئة. طريقة التحضير:

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