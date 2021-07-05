طريقة عمل ماسك الفحم والجيلاتين لإزالة البثور وشد الوجه وتفتيح لون البشرة

طريقة عمل ماسك الفحم والجيلاتين، ماسك الفحم والجيلاتين من أفضل أنواع الماسكات التي تعمل على شد التجاعيد والتخلص منها في وقت قياسي، كذلك يعمل الفحم علي إزالة البثور السوداء للوجه، لذلك يبحثون الكثيرين من النساء عن طريقة عمل ماسك الفحم والجيلاتين، حيث يعمل ذلك الماسك على إزالة الشوائب من الوجه ويساعد الماسك على إزالة الأوساخ والسموم من البشرة، ويعد ماسك الفحم والجيلاتين علاج منزلي فعال وطبيعي لتلميع البشرة، ورخيص الثمن فهو لا يكلفك الكثير من الوقت أو المال، حيث يقلل ذلك الماسك من أنتشار الحبوب بالوجه، ويعمل الفحم على قتل البكتريا ويزيل السموم.

طريقة عمل ماسك الفحم والجيلاتين

هل تبحثين عن نتائج فعالة وطبيعية تعمل على ترطيب وحماية البشرة وشد الوجه والتخلص من التجاعيد المحيطة بالفم والعينين، سوف نقدم لكم طريقة متميزة بعيدة تماماً عن المركبات الكيميائية التي تهدر المال وتضر البشرة والجسم، وهي طريقة عمل ماسك الفحم والجيلاتين، حيث يتأثر الجلد بالعديد من العوامل والمؤثرات الكيميائية، ولكن هذه الوصفة طبيعية ولا تسبب أي ضرر بالبشرة.

ماسك الفحم والجيلاتين لبشرة ناعمة

تستطيعين سيدتي تجهيز الماسك بالمنزل بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة حيث يعمل هذا الماسك على تقشير الوجه وإزالة الجلد الميت فقط سوف تحتاجين إلي:

ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين.

ملعقة كبيرة من مسحوق الفحم.

ملعقتين من الماء.

قومي بوضع مسحوق الفحم والجيلاتين في إناء ويتم وضعه في الميكروويف لمدة 5 دقائق حتي يمتزجان المكونان.

أضيفي الماء تدريجيًا وقلبي المكونان، ثم ضعي الخليط مرة أخرى في الميكروويف لمدة 10 ثواني حتى يتحول الخليط إلى سائل أسود.

يتم تركه جانباً حتي يبرد.

قبل وضع الماسك يجب غسل الوجه جيداً بالماء.

قومي بوضع الماسك على الأماكن التي بها الرؤوس السوداء مثل “الأنف، والجبهة، والذقن”.

يتم ترك الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بفرق الماسك بأطراف الأصابع، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

يتم استخدام ماسك الفحم مرتين بالأسبوع للحصول على نتائج مذهلة في إزالة البثور وشد التجاعيد.

طريقة التحضير

ملحوظة، تجنبي ملامسة الماسك للعين، وتجنبي أيضاً استخدام الماسك اكثر من مرتين أسبوعياً لان كثرة الاستخدام للماسك تعمل على جفاف البشرة.