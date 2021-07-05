افردي شعرك الخشن بدون كيراتين بهذا المكون الرهيب تنعيم وترطيب من أول استعمال

افردي شعرك الخشن بدون كيراتين بهذا المكون الرهيب، فرد الشعر الخشن من الممكن أن يتم بالمنزل وبخطوات سهلة، ومقادير بسيطة ومتوفرة، يمكننا الحصول على الشعر الانسيابي المفرود بسرعة، ودون الحاجة لأي مستحضر كيميائي، أو مواد فرد ضارة قد تعرض الشعر للتلف، وفيما يلي بيان بأبسط الطرق التي من الممكن أن نعتمد عليها للتحسين من مظهر، وملمس الشعر المجعد الخشن.افردي شعرك الخشن بدون كيراتين بهذا المكون الرهيب
من الممكن الاعتماد على مكون البيض لفرد خصل الشعر الخشن ومكونات الطريقة كما يلي بالنقاط التالية:
- بيضة كاملة.
- زيت ياسمين.
- نصف ملعقة من مكون الخميرة الفورية.
- ملعقة طحين أبيض.
- زيت اللافندر.
- زيت السمسم.
طريقة تحضير الخليط واستخدامه:
- إحضار وعاء نخلط فيه مختلف المكونات.
- تخفق البيضة كاملة، ويضاف لها كل ما سبق ذكره من زيوت، مع الخميرة، ثم نقلب جيدًا.
- نضع الدقيق على الخليط السابق، ونعيد التقليب للخليط مرة أخرى، وسنلاحظ تكون قوام من العجينة الخفيفة، والتي يسهل أن يتم توزيعها فوق الشعر.
- يترك الخليط لفترة زمنية معينة تعادل نصف ساعة حتى نلاحظ اختفاء معالم الخليط من الشعر.
- يغسل عقب ذلك بالماء الفاتر مع الشامبو الملائم لنوعية الشعر.
- الوصفة ينصح بتكرارها بمعدل أسبوعي.
تلك الطريقة تستدعي دمج زيت الزيتون مع المكونات التالية:
- زيت اللوز.
- ملعقتان نشا.
- ملعقة واحدة زيت الخروع.
- ملعقة من مكون عصير الليمون.
الطريقة للتحضير والاستعمال للخليط:
- خلط المكونات جميعًا داخل وعاء ملائم للمزج.
ضرورة التقليب الجيد لعدم تواجد التكتلات من النشا، والتأكد من إذابته بشكل تام.
- بعد الانتهاء من التحضير تأتي خطوة الاستعمال، ومن الضروري أن يكون الشعر خالي تمامًا من أي تشابك، وذلك لتمام الاستفادة من الخليط.
- بعد التوزيع للمزيج فوق الشعر، يترك ثلاثين دقيقة.
- عقب الانتهاء من فترة التطبيق، يشطف الشعر باستخدام مياه فاترة.
- يراعى التكرار كل يومان أو كل ثلاثة أيام لتلك لوصفة، حيث أنها تزيد من نعومة الشعر.
- محتوى الخليط من زيت الزيتون مع بقية المكونات يمنح الشعر الفوائد الممتازة، والتي من أهمها تنعيم خصل الشعر.
الوسوم
افردي شعرك الخشن بدون كيراتين بهذا المكون الرهيب، فرد الشعر الخشن من الممكن أن يتم بالمنزل وبخطوات سهلة، ومقادير بسيطة ومتوفرة، يمكننا الحصول على الشعر الانسيابي المفرود بسرعة، ودون الحاجة لأي مستحضر كيميائي، أو مواد فرد ضارة قد تعرض الشعر للتلف، وفيما يلي بيان بأبسط الطرق التي من الممكن أن نعتمد عليها للتحسين من مظهر، وملمس الشعر المجعد الخشن.افردي شعرك الخشن بدون كيراتين بهذا المكون الرهيب
من الممكن الاعتماد على مكون البيض لفرد خصل الشعر الخشن ومكونات الطريقة كما يلي بالنقاط التالية:
- بيضة كاملة.
- زيت ياسمين.
- نصف ملعقة من مكون الخميرة الفورية.
- ملعقة طحين أبيض.
- زيت اللافندر.
- زيت السمسم.
طريقة تحضير الخليط واستخدامه:
- إحضار وعاء نخلط فيه مختلف المكونات.
- تخفق البيضة كاملة، ويضاف لها كل ما سبق ذكره من زيوت، مع الخميرة، ثم نقلب جيدًا.
- نضع الدقيق على الخليط السابق، ونعيد التقليب للخليط مرة أخرى، وسنلاحظ تكون قوام من العجينة الخفيفة، والتي يسهل أن يتم توزيعها فوق الشعر.
- يترك الخليط لفترة زمنية معينة تعادل نصف ساعة حتى نلاحظ اختفاء معالم الخليط من الشعر.
- يغسل عقب ذلك بالماء الفاتر مع الشامبو الملائم لنوعية الشعر.
- الوصفة ينصح بتكرارها بمعدل أسبوعي.
تلك الطريقة تستدعي دمج زيت الزيتون مع المكونات التالية:
- زيت اللوز.
- ملعقتان نشا.
- ملعقة واحدة زيت الخروع.
- ملعقة من مكون عصير الليمون.
الطريقة للتحضير والاستعمال للخليط:
- خلط المكونات جميعًا داخل وعاء ملائم للمزج.
ضرورة التقليب الجيد لعدم تواجد التكتلات من النشا، والتأكد من إذابته بشكل تام.
- بعد الانتهاء من التحضير تأتي خطوة الاستعمال، ومن الضروري أن يكون الشعر خالي تمامًا من أي تشابك، وذلك لتمام الاستفادة من الخليط.
- بعد التوزيع للمزيج فوق الشعر، يترك ثلاثين دقيقة.
- عقب الانتهاء من فترة التطبيق، يشطف الشعر باستخدام مياه فاترة.
- يراعى التكرار كل يومان أو كل ثلاثة أيام لتلك لوصفة، حيث أنها تزيد من نعومة الشعر.
- محتوى الخليط من زيت الزيتون مع بقية المكونات يمنح الشعر الفوائد الممتازة، والتي من أهمها تنعيم خصل الشعر.
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