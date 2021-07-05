حضري كفتة الدجاج لأولادك بأسهل الخطوات والمكونات لوجبة شهية وسريعة

نقدم لكم وصفة كفتة الدجاج في هذا المقال، والتي تعتبر من أشهر الوصفات التي يحبها الأطفال ويرغبون في تناولها دائماً بسبب طعمها اللذيذ والخفيف، وتعتبر كفتة الدجاج هي إحدى وصفات تحضير الدجاج الكثيرة والتي لا حصر لها، حيث أنه أكثر أنواع اللحوم استخداماً على مستوى العالم كله، ويمكن تحضير منه أكلات كثيرة جداً صحية وشهية، وسوف نقدم لكم هذه الطريقة لتحضروها لأولادكم في أسرع وقت ممكن، لتناولوها في النادي أو المدرسة، وسوف ينبهرون بها.

مكونات عمل كفتة الدجاج اللذيذة

نحتاج إلى بعض المكونات بمقادير معينة لتحضير هذه الوصفة بكل سهولة، وهي:

نصف كيلو جرام من الدجاج المفروم.

بصلة واحدة مبشورة ناعم.

كوب من البقسماط الناعم.

ملعقتين كبار من الثوم المفروم.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

بياض عدد 1 بيضة.

نصف كوب من الكزبرة المفرومة.

ثلاثة ملاعق كبار الحجم من النعناع المفروم.

ملعقتين كبار الحجم من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الحار.

ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الناشفة.

ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.

ملعقة صغيرة الحجم من البهارات.

ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.

في بولة كبيرة نقوم بخلط بوضع كلاً من الدجاج المفروم والبقسماط الناعم.

نخلطهم مع بعضهم بشكل جيد لكي يمتزجوا سوياً.

ثم نقوم بإضافة البصل والثوم المفرومين وكذلك النعناع والبقدونس والكزبرة إلى هذا المزيج.

نقلب المكونات كلها مع بعضها جيداً.

ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل والبهارات الموجودة لدينا ونحرك مرة أخرى المكونات مع بعضها.

ثم نضيف الزيت والبيض إلى الخيط، ونمزج المكونات مع بعضها حتى تتجانس بشكل جيد.

ندخل الخليط إلى الثلاجة، ونتركه لمدة لا تقل عن ساعتين لكي يكتسب الطعم والتتبيلة.

ثم نقوم بتشكيلها على هيئة كرات صغيرة الحجم أو أصابع حسب الرغبة.

ونضعها في صينية مدهونة بالزيت.

وندخلها الفرن حتى تستوي تماماً، وقد تستغرق نصف ساعة.

أو دهنها بالزيت ووضعها على الشواية لمدة خمسة دقائق على جميع الجوانب.

ثم تقدم مع أرز أو مكرونة وسلطة خضار، وبالهنا والشفا لكم.

طريقة تحضير كفتة الدجاج بالخطوات في البيت