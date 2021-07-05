ماسك لترطيب البشرة بجميع أنواعها بطرق مختلفة وفعالة 100%

ماسك لترطيب البشرة ، بسبب تعرضنا لأتربة وعوامل خارجية وأشعة الشمس الضارة وغيرهم فتحتاج بشرتنا للعناية المستمرة من وقت لآخر، كما أن سوء التغذية أيضاً يساهم بشكل كبير في التأثير علي بشرتنا، ويوجد أنواع مختلفة من البشرة وهي إما جافة أو دهنية أو مختلطة أو الحساسة، فلكل نوع بشرة الترطيب والعناية الخاصة بها، وهنا سنذكر لك افضل الماسكات الطبيعية لترطيب البشرة بكل أنواعها.

ماسك لترطيب البشرة

معظم السيدات تلجأ للحلول السريعة للحفاظ علي بشرتهم والعناية بها، ولكن أكثر هذه الحلول لها أثر رجعي علي البشرة بعد وقت غير أنها مكلفة لبعض السيدات الأخريات، ومن نعم الله لنا أن لكل شئ خلقه له فائدة للإنسان، لذلك سنستخدم مكونات طبيعية للحفاظ علي بشرتنا وأيضاً أمنة وغير مكلفة فهي متوفرة في جميع منازلنا.

زبدة الشيا لترطيب البشرة الجافة

تتميز البشرة الجافة بقلة إفرازها للدهون، وتساعد زبدة الشيا علي ترطيب البشرة الجافة، لاحتوائها علي عناصر مفيدة وكذلك العسل والحليب، لذلك فهذا الماسك يجمع الثلاث مكونات والطريقة هي:

سنحتاج ملعقة صغيرة من زبدة الشيا وملعقة كبيرة من الحليب وملعقة صغيرة عسل ابيض.

أولاً نقم بخلط الثلاث مكونات معاً جيداً، وبعدها نضع الخليط في الفرن لمدة 10 ثوان.

ثم نبدأ في توزيع الماسك علي بشرتنا ونتركه لمدة 1/2 ساعة.

نغسل بشرتنا جيداً بالماء الفاتر؛ لنتخلص من الخليط بشكل نهائي، كرري هذا الماسك مرة كل أسبوع لتحصلي علي نتيجة مرضية.

الحليب وعصير الليمون للبشرة الدهنية

البشرة الدهنية هي عكس البشرة الجافة،فإنها تفرز الدهون بشكل كبير جداً، فسنستخدم الحليب لاحتوائه علي حمض أللبنيك، الذي يساعد علي ترطيب البشرة الدهنية، والليمون أيضاً، واليك الطريقة:

سنحتاج 1/4 كوب حليب سائل و3 ملاعق كبيرة عصير ليمون وزيت الزيتون.

نقم بخلط الثلاث مكونات معاً، ثم نضع الماسك علي بشرتنا ونوزعه جيداً، ونتركه لمدة 1/4 ساعة.

نغسل بشرتنا بالماء الفاتر، كرري هذه الخطوات 3 مرات أسبوعياً.

الشوفان للبشرة الحساسة

تتميز البشرة الحساسة بأن اكثر المنتجات قد تسبب لها ضرر، حتي الليمون وغيره، فهي بشرة تتحسس من أشياء عديدة، فإذا كنت من أصحاب البشرة الحساسة فعليك التعامل بحرص شديد والانتباه لما تستخدمه، ويعتبر الشوفان هو افضل اختيار لأصحاب البشرة الحساسة.