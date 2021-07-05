صابونة القهوة ، من مستحضرات التجميل الرائعة التي تمنح البشرة النعومة والترطيب وتحافظ عليها من التشققات والرطوبة، وهو صابون طبيعي يحافظ على حيوية ونضارة البشرة ويعيد لها شبابها ويأخر علامات الشيخوخة المبكرة التي تزعج الكثير من السيدات، وتساعد على تنظيف البشرة وتجعلها جميلة وجذابة وتوحد لونها من أول استعمال، وهى من مستحضرات التجميل التي يستخدمونها النساء في المملكة العربية السعودية لأن النساء السعوديات يفضلون استخدام المواد الطبيعي التي تكسب بشرتهم نضارة وجمال غير طبيعي، وتوجد لها العديد من الفوائد الجمالية التي تخص البشرة والجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل صابونة القهوة العجيبة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من أول استخدام بخطوات بسيطة في المنزل.

مكونات صابونة القهوة العجيبة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل صابون رائع من المنزل وهى كما يلي:-

طبق صغير من الصابون المبشور. 4 ملاعق من البن الناعم. كوب من ماء الورد. ربع كوب من زيت اللوز المر. ملعقتين من زيت جنين القمح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة القهوة العجيبة لتفتيح البشرة وهى كما يلي:-

نحضر طبق كبير من الألمونيوم ونضع الصابون المبشور، وماء الورد ونقلبهم مع بعض، ثم نضع الطبق على حمام ماء من البخار حتى يذوب الصابون جيدًا ويصبح مثل الكريم.

نرفع الوعاء من على الماء الساخن ونضيف اليه زيت اللوز وزيت جنين القمح، والبن ونقلبهم مع بعض جيدًا.

ثم نضع الوعاء مرة أخرى على البخار ونقلب باستمرار حتى تتجانس المكونات مع بعضها جيدًا.

نحضر قوالب الصابون الفارغة وندهنها بقليل من زيت الزيتون ثم نصب الخليط داخلها.

نقوم بوضع القوالب في الهواء، أو في الثلاجة حتى تتماسك وتصبح مثل الصابون تماماً.

بعد ذلك نقوم باستخدام الصابون يوميًا على البشرة حتى تصبح بيضاء مثل الثلج.

طريقة عمل صابونة القهوة والنشا لتوحيد لون البشرة

سوف نتعرف على طريقة عمل صابونة القهوة والنشا لتوحيد لون البشرة في أقل وقت وهى كالتالي:-