تعرفي علي طرق مميزة ومختلفة لعمل طبخات بصدور الدجاج اللذيذة

الفراخ من اشهر الاكلات التي يتفنن في طرق تحضيرها المختلفة جميع النساء، وخاصة الصدور من الفراخ فيمكن أن يصنع من هذا الجزء الكثير من الاكلات اللذيذة، والجميلة التي يعشقها الصغار والكبار، ودائمًا ما تسعى كل ربة منزل معرفة وصفات جديدة والتنوع بين الوصفات.

طريقة عمل صدور الفراخ مع البطاطس

طريقة عمل صدور الفراخ بالبطاطس، هي أكلة لذيذة وسهلة فى تحضيرها بالإضافة إلى أنها مفيدة جدًا وطريقة تحضيرها كما يلي:

المقادير

نصف كيلو صدور بانيه مقطعة شرائح سميكة، خالية من أي عظام نهائي.

رشة فلفل اسود.

رشة ملح حسب الرغبة.

ملعقتين زيت نباتي.

ملعقتين زبدة.

كوب شوربة دجاج.

٣ ثمرات بطاطس كبيرة مسلوقة جيدًا ومهروسة.

بقدونس مفروم.

ربع كوب لبن.

٢ ملعقة من الدقيق.

طريقة التحضير

قومي بتتبيل قطع الصدور بالملح والفلفل الأسود.

بعد ذلك ضعي الفراخ داخل الدقيق وقلبيها.

قومي بتسخين الزيت، مع ملعقة من الزبدة.

ضع داخل الزيت صدور الفراخ.

وقومي بالتقليب حتى يتم النضج كاملًا من كل الجوانب و تتحمر.

بعد ذلك يمكنك رفع الدجاج من النار.

وبعد ذلك قومي بتحمير معلقة واحدة من الدقيق في الزيت الجديد، مع مراعاة التقليب المستمر.

بعد ذلك أضيفي إلى الدقيق الشوربة، ورشة ملح ورشة فلفل اسود ايضًا، واستمري في التقليب لمدة ٥ دقائق.

في حد إناء اخر قومي بتحضير البطاطس مع إضافة اللبن إلى، والملح والفلفل ايضًا، وملعقة صغيرة من الزبدة.

وبعد ذلك أضيفي إناء البطاطس مع قطع الفراخ وبجانب هذه الشوربة.

طريقة عمل صدور الفراخ شيش طاووق

المقادير

كيلو من الصدور المقطع.

ربع كوب عصير ليمون.

٣ ملاعق زيت نباتي.

ربع كوب من الزبادي.

فصين ثوم.

ملعقتين من صلصة طماطم.

نص ملعقة من البهارات المتنوعة( فلفل اسود، ملح، حبهان، قرفة، بهارات فراخ).

طريقة التحضير