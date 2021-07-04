طريقة عمل كريم الأساس المنزلي الفاونديشن الطبيعي لتفتيح البشرة وتوحيد لونها

كريم الأساس المنزلي ، من أكثر أنواع الكريمات التي تحافظ على المكياج لفترة طويلة وتجعله ثابت لمدة طويلة على الوجه، ويساعد على توحيد لون البشرة ويجعلها جميلة ومتألقة، وهو من أقوي الكريمات التي تساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف ويعيد لها نضارتها وحيويتها، وهو من المساحيق التي لا يمكن الاستغناء عنها أثناء وضع المكياج، فهو يخفي عيوب البشرة مثل الحبوب والبثور والبقع الداكنة والتصبغات المزعجة، ويساعد على توحيد لونها بشكل سريع، ومكوناته أمن تمامًا على الوجه ولا تسبب أي أضرار على البشرة، ويوجد للكريم درجات منه الفاتح والغامق والبني الغامق وأنواع كثيرة مختلفة، وهو أفضل من الكريمات الأخرى التي تسبب العديد من المشاكل مثل تهيج الجلد والاحمرار، وسد مسام البشرة مما يمنعها من التنفس، وهو كريم صحي يعمل على أظهار جمال الوجه في المناسبات والحفلات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الأساس المنزلي الفاونديشن الطبيعي لتفتيح البشرة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات كريم الأساس المنزلي

سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية التي تساعد على توحيد لون البشرة وهى كما يلي:-

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر. ملعقة صغيرة من بودرة كريم الأساس. مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. 2ملعقة كبيرة من الحليب السائل. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من كريم مرطب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأساس المنزلي الفاونديشن الطبيعي لتفتيح البشرة وتوحيد لونها وهى كما يلي:-

نحضر علبة صغيرة الحجم ونضع بها جميع المكونات ونقلبهم جيدًا حتى تتجانس المكونات وتصبح مثل الكريم.

نقوم بوضع العلبة في الثلاجة حتى تتماسك جيدًا، ثم نقوم باستخدام الكريم على البشرة وسوف تلاحظي الفرق.

طريقة عمل الفاونديشن السحري لتبييض الوجه

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل كريم سحري في المنزل يجعل البشرة بيضاء وجميلة وهى كما يلي:-

نحضر علبة فارغة ونضع ثلاث ملاعق من بودرة كريم الأساس، وملعقة كبيرة من كريم إيفا المرطب ونقلبهم مع بعض حتى تصبح مثل الكريم تمامًا. ثم نضع الكريم في الثلاجة حتى يتماسك ونحافظ على قوام الكريم من درجة الحرارة. ثم نقوم بوضع الكريم على الوجه كنقاط صغيرة ثم نفردها بواسطة الإسفنجة حتى نوحد لون البشرة. بعد ذلك نعيد العلبة مرة ثانية في الثلاجة حتى نحافظ عليها من التلف.

طريقة عمل كريم الأساس الطبيعي

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة عند عمل الكريم في المنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع ملعقة من النشا، وملعقة من الشوفان المطحون، ونصف ملعقة من الكاكاو بالتدريج ونقلب حتى نحصل على اللون المطلوب.

ثم نضيف زيت بذور العنب حتى نحصل على القوام المطلوب، ثم نضع الكريم في علبة متوسطة الحجم.

ثم نضعها في الثلاجة حتى يتماسك ويصبح جاهز لاستخدام.

كريم الأساس السائل

سوف نتعرف على طريقة عمل الكريم السائل بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر علبة صغيرة ونضع ملعقة من الزبادي، وملعقة من الجلسرين، وملعقة من النشا، وملعقة من الخميرة الفورية، وملعقة من بودرة الثلج، وملعقة من ماء الورد، وملعقة من الخل ونقلبهم مع بعض حتى تتجانس المكونات جيدًا.

نقوم بوضع الكريم في الثلاجة حتى يتماسك لمدة ساعة، ثم نخرجه ونقوم باستخدامه على الوجه والرقبة.