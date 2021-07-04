طريقة عمل كريم زيت الزيتون كريم ليلي لتفتيح البشرة وترطيبها

يعتبر كريم زيت الزيتون ، من أفضل الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة وترطيب الجلد، وله دور كبير في علاج حب الشباب، حيث يحتوي على أفضل الزيوت التي تعمل على ترطيب البشرة، كما أن هذا الكريم يحتوي علي مجموعة من المكونات الطبيعية التي تغذي البشرة وتخلصها من جميع المشاكل التي تسبب الكثير من الازعاج للكثير من الأشخاص مثل ظهور التجاعيد والبقع البنية التي تظهر في الوجه، وطريقة تحضيره بسيطة جداً وغير مكلفة، وتعتبر الكريمات الطبيعية هي الأفضل والأمن على البشرة للعناية بها والحفاظ عليها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم زيت الزيتون بخطوات سهلة وطريقة بسيطة.

مكونات عمل كريم زيت الزيتون بالمنزل

يحتوي الكريم على مكونات طبيعية تغذي البشرة وتعمل علي تفتيحها وهي كما يلي:-

2 ملعقة من زبدة الكاكاو.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نقطتين من زيت اللافندر.

2 كبسولة من فيتامينE.

عبوة زجاجية فارغة.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم زيت الزيتون بطريقة بسيطة وذلك باتباع الخطوات الأتية:-

نستخدم وعاء زجاجي صغير ونضع به زبدة الكاكاو، ثم نضيف إليها زيت الزيتون وزيت جوز الهند ونقطتين من زيت اللافندر. ثم نفرغ محتوي الكبسولتين من فيتامين e إلي المكونات السابقة. ثم نذوب المكونات داخل حمام مائي، وذلك بوضع الطبق الذي يحتوي علي المكونات في طبق أكبر منه به ماء ساخن. نستمر في تقليب المكونات، حتي تذوب تماماً ويصبح الخليط سائل. يمكن خفق المكونات باستخدام الخلاط، حتي يصبح الخليط كريمي حسب الرغبة. ثم يصب الخليط داخل العبوة الزجاجية (نظيفة ومعقمة) ويحفظ داخل الفريز لمدة نصف ساعة، حتي يتماسك أو يتم حفظه مباشرة داخل الثلاجة. مدة حفظ الكريم داخل الثلاجة، هي أسبوعين مع مراعاة غلق العبوة بإحكام.

طريقة الاستخدام

للحصول على أفضل نتيجة يتم استخدام الكريم بهذه الطريقة الأتية:-