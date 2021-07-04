صبغ الشعر في المنزل باللون الأشقر الرمادي الغامق  لإطلالة متميزة دون الذهاب لصالون التجميل

صبغ الشعر في المنزل باللون الأشقر الرمادي الغامق، يعتبر اللون الأشقر الرمادي الغامق من أكثر ألوان الصبغة المفضلة لدى العديد من الفتيات، حيث أنه يعد من أكثر الألوان رواجاً ويفضلها العديد من النساء لصبغ الشعر لإخفاء الشيب، حيث هناك نوعين من صبغة اللون الرمادي للشعر وهو صبغ الشعر رمادي فاتح أو رمادي غامق، حيث أن الرمادي الغامق يعمل على إخفاء الشعر الأبيض ويعطي شكل مميزاً للوجه، فهو يعد من الألوان العصرية المواكبة لأحداث الموضة، يمكنكم متابعة المقال للتعرف على صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي الغامق في المنزل .

صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي الغامق

عادة ما تلجأ السيدات إلى صالون التجميل لصبغ الشعر باللون المفضل إليها والذي يتماشى كثيراً مع لون البشرة، ولكن تلك الصبغات تحتوي على مواد كيميائية قد تؤدي لتساقط الشعر على فترات متقاربة فيؤدي إلى تهالك الشعر وتقصفه على المدى البعيد، فهناك مواد طبيعية تعمل على صبغ الشعر وتعطيه اللون المفضل مثل صالون التجميل تماماً.

المكونات

ثلاث ملاعق من الكركم.

صفار 2 بيضة.

كوب حناء.

ملعقة خل تفاح.

كوب يانسون مغلي.

مقدار نصف كوب صغير ليمون.

2 ملعقة كبيرة عسل نحل

فازلين.

قفازات .

ثوب قديم.

طريقة التحضير