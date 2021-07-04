طريقة عمل صابونة البقدونس والنشا الفعالة لتبييض البشرة بنتائج سريعة

صابونة البقدونس ، فعالة جدا في تبييض البشرة سواء بشرة الوجه أو الجسم، وكذلك تتكون من مكونات بسيطة وطريقة تحضيرها أكثر من سهلة ولا تتضمن أية تعقيدات، كما أن الصابون الطبيعي بوجه عام سريع التحضير ويمكن عمل العديد من وصفات الصابون الطبيعي في المنزل مثل صابونة الجرجير لتكثيف الشعر والعناية به، وصابونة الأرز لتنقية وتبييض الوجه، وصابونة الخيار لترطيب البشرة الجافة، وصابونة حبة البركة أو الحبة السوداء الغنية بالزيوت المفيدة لصحة البشرة، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل صابونة البقدونس.

مكونات صابونة البقدونس

تتكون هذه الصابونة من مكونات معظمها طبيعية وبسيطة وأيضا متوفرة في كل منزل، كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة كثيرا ومكوناتها كالتالي:

٧٥ جرام من صابون الجلسرين المبشور أو من الصابون الخام.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الطبيعي.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ونصف حزمة من البقدونس المفرومة أو كوب ونصف من البقدونس المفروم.

نصف كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

صابونة البقدونس لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد في إعدادها وسنقوم باستخدام الخلاط أثناء إعدادها وطريقة تحضير الصابونة كالتالي: