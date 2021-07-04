هدية لعرايس العيد ازالة شعر العانة والابط والجسم والوجة بدون الم نهائيا مع التفتيح الفورى

- 1/2
- 2/2
هدية لعرايس العيد ازالة شعر العانة والابط والجسم ، الشعر الزائد بالجسم يسبب إحراج كبير جداً للفتيات وهذا يجعلهم يقوموا بالبحث كثيراً عن طرق تساعدهم على إزالة الشعر من الجذور بدون الشعور بالألم، وكما نعلم أن هناك العديد من المنتجات التي يتم استخدامها في إزالة الشعر ولكنها تترك أثر على البشرة، واليوم سوف نقدم لك سيدتي أفضل الخلطات الطبيعية التي تعمل على إزالة الشعر بدون ألم.
هدية لعرايس العيد ازالة شعر العانة والابط والجسم
يوجد الكثير من الخلطات التي تستخدم في إزالة الشعر من الجذور بدون الشعور بالألم والتي سوف نستعرضها عليكم اليوم حتى تساعدكم أن تتخلصوا من الشعر تماماً ومنها ما يلي:الدبس والسكر:
يعتبر الدبس والسكر من المكونات الطبيعية المفيدة جداً لإزالة الشعر الزائد من الجذور وتحتوي على كثير من الفوائد ويتم استخدامه بطريقة سهلة وبسيطة ومنها:المكونات:
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- دبس السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- قطعة من القماش.
- في وعاء معدني متوسط الحجم قومي بوضع الدبس مع السكر وقلبيهم وتركيهم مع بعضهم على نار هادئة حتى أن يذوبوا تماماً.
- يضاف إلى الخليط عصير الليمون الحامض وقلبيهم مع بعضهم ثم يتم رفع المكونات وتركيها حتى أن تبرد.
- ضعي الخليط على المناطق المراد إزالة الشعر منها ثم يوضع عليها قطعة من القماش وسحبيها برفق عكس نمو الشعر واستمر على ذلك حتى تنتهين تماماً.
- ولكن إذا كنت من أصحاب البشرة الحساسة فهذه الخلطة لا تناسبك فيمكن ظهور حبوب.
تعد من الخلطات التي تستخدم في إزالة الشعر بدون ألم، وتكون واحدة من الخلطات المفيدة جداً للبشرة وتقلل من نمو الشعر وظهوره وتستخدم كما يلي:المكونات:
- 2 ملعقة كبيرة مسحوق الكركم.
- 2 ملعقة كبيرة حليب.
- في وعاء قومي بخلط المكونات مع بعضها حتى أن يصبح لديك عجينة ناعمة.
- افردي العجينة على الأماكن الموجود به الشعر الزائد وانتظري لمدة 30 دقيقة على الأقل حتى أن تصبح جافة.
- بعدها يتم غسل وتنظيف الجسم بالماء الفاتر وجففيه جيداً بواسطة فوطة نظيفة.
- عليك بتكرار الاستخدام حتى تحصلين على النتائج المطلوبة.
الوسوم
هدية لعرايس العيد ازالة شعر العانة والابط والجسم ، الشعر الزائد بالجسم يسبب إحراج كبير جداً للفتيات وهذا يجعلهم يقوموا بالبحث كثيراً عن طرق تساعدهم على إزالة الشعر من الجذور بدون الشعور بالألم، وكما نعلم أن هناك العديد من المنتجات التي يتم استخدامها في إزالة الشعر ولكنها تترك أثر على البشرة، واليوم سوف نقدم لك سيدتي أفضل الخلطات الطبيعية التي تعمل على إزالة الشعر بدون ألم.
هدية لعرايس العيد ازالة شعر العانة والابط والجسم
يوجد الكثير من الخلطات التي تستخدم في إزالة الشعر من الجذور بدون الشعور بالألم والتي سوف نستعرضها عليكم اليوم حتى تساعدكم أن تتخلصوا من الشعر تماماً ومنها ما يلي:الدبس والسكر:
يعتبر الدبس والسكر من المكونات الطبيعية المفيدة جداً لإزالة الشعر الزائد من الجذور وتحتوي على كثير من الفوائد ويتم استخدامه بطريقة سهلة وبسيطة ومنها:المكونات:
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- دبس السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- قطعة من القماش.
- في وعاء معدني متوسط الحجم قومي بوضع الدبس مع السكر وقلبيهم وتركيهم مع بعضهم على نار هادئة حتى أن يذوبوا تماماً.
- يضاف إلى الخليط عصير الليمون الحامض وقلبيهم مع بعضهم ثم يتم رفع المكونات وتركيها حتى أن تبرد.
- ضعي الخليط على المناطق المراد إزالة الشعر منها ثم يوضع عليها قطعة من القماش وسحبيها برفق عكس نمو الشعر واستمر على ذلك حتى تنتهين تماماً.
- ولكن إذا كنت من أصحاب البشرة الحساسة فهذه الخلطة لا تناسبك فيمكن ظهور حبوب.
تعد من الخلطات التي تستخدم في إزالة الشعر بدون ألم، وتكون واحدة من الخلطات المفيدة جداً للبشرة وتقلل من نمو الشعر وظهوره وتستخدم كما يلي:المكونات:
- 2 ملعقة كبيرة مسحوق الكركم.
- 2 ملعقة كبيرة حليب.
- في وعاء قومي بخلط المكونات مع بعضها حتى أن يصبح لديك عجينة ناعمة.
- افردي العجينة على الأماكن الموجود به الشعر الزائد وانتظري لمدة 30 دقيقة على الأقل حتى أن تصبح جافة.
- بعدها يتم غسل وتنظيف الجسم بالماء الفاتر وجففيه جيداً بواسطة فوطة نظيفة.
- عليك بتكرار الاستخدام حتى تحصلين على النتائج المطلوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هدية لعرايس العيد ازالة شعر العانة والابط والجسم والوجة بدون الم نهائيا مع التفتيح الفورى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.