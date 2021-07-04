طريقة عمل كريم اللوز والزبادي الرهيب لتفتيح البشرة وجعلها لامعة ومتألقة

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كريم اللوز والزبادي ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة، ولا تستغني أي فتاة عن كريمات التفتيح ودائماً تهتم بجمالها ولمعان بشرتها من خلال عمل كريمات طبيعية فعالة وداعاً لمستحضرات التجميل غالية الثمن، ويعتبر الزبادي من المستحضرات التجميل الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والتخلص من البقع الداكنة وتعمل على التخلص من حب الشباب، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كريم اللوز والزبادي الرهيب لتفتيح البشرة في المنزل بكل سهولة وبساطة.مكونات عمل كريم اللوز والزبادي
يتكون كريم اللوز والزبادي من بعض المكونات التي تعطيه قوام كريمي مناسب وهي كالتالي:-
- ٧ حبات من اللوز.
- نصف كوب من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.
- ٣ أعواد من الزعفران.
- ٤ قطرات من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من خشب الصندل المطحون.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم اللوز والزبادي الرهيب لتفتيح البشرة وهي كالتالي:-
- نقوم بنقع اللوز في الماء لمدة ليلة كاملة ثم نقوم بطحنه الي اليوم التالي حتي يصبح لدينا عجينة.
- نضيف بعد ذلك نصف كوب الزبادي وملعقة الكركم ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- ثم نضيف اعواد الزعفران وعصير الليمون ومسحوق خشب الصندل ونقلب جيداً حتى الحصول على قوام كريمي.
- مخزن الخليط في علبة زجاجية نظيفة ونحفظها في الثلاجة الي حين الاستخدام.
فوائد اللوز للبشرة
هناك بعض الفوائد التي يمنحها اللوز للبشرة وهي كالآتي:-
- يحتوي على فيتامين ه الذي يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية.
- يزود البشرة بالعناصر الضرورية ويعمل على ترطيب البشرة ويعطيها لمعاناً وإشراقاً.
- حماية البشرة من الجفاف ويمنع ظهور المسام في البشرة.
- يساعد الزيت المستخرج من اللوز على تقوية وصحة البشرة.
- يحتوي على بعض الأحماض الدهنية التي تساعد في امتصاص الزيوت الزائدة بالبشرة.
- يعمل على التخلص من الشوائب المتراكمة في البشرة التي تسبب الرؤوس السوداء وحب الشباب.
- يساعد على إزالة الهالات السوداء والانتفاخات المحيطة بالعين.
- يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة ويمنح البشرة نضارة وحيوية.
الوسوم
كريم اللوز والزبادي ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة، ولا تستغني أي فتاة عن كريمات التفتيح ودائماً تهتم بجمالها ولمعان بشرتها من خلال عمل كريمات طبيعية فعالة وداعاً لمستحضرات التجميل غالية الثمن، ويعتبر الزبادي من المستحضرات التجميل الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والتخلص من البقع الداكنة وتعمل على التخلص من حب الشباب، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كريم اللوز والزبادي الرهيب لتفتيح البشرة في المنزل بكل سهولة وبساطة.مكونات عمل كريم اللوز والزبادي
يتكون كريم اللوز والزبادي من بعض المكونات التي تعطيه قوام كريمي مناسب وهي كالتالي:-
- ٧ حبات من اللوز.
- نصف كوب من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.
- ٣ أعواد من الزعفران.
- ٤ قطرات من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من خشب الصندل المطحون.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم اللوز والزبادي الرهيب لتفتيح البشرة وهي كالتالي:-
- نقوم بنقع اللوز في الماء لمدة ليلة كاملة ثم نقوم بطحنه الي اليوم التالي حتي يصبح لدينا عجينة.
- نضيف بعد ذلك نصف كوب الزبادي وملعقة الكركم ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- ثم نضيف اعواد الزعفران وعصير الليمون ومسحوق خشب الصندل ونقلب جيداً حتى الحصول على قوام كريمي.
- مخزن الخليط في علبة زجاجية نظيفة ونحفظها في الثلاجة الي حين الاستخدام.
فوائد اللوز للبشرة
هناك بعض الفوائد التي يمنحها اللوز للبشرة وهي كالآتي:-
- يحتوي على فيتامين ه الذي يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية.
- يزود البشرة بالعناصر الضرورية ويعمل على ترطيب البشرة ويعطيها لمعاناً وإشراقاً.
- حماية البشرة من الجفاف ويمنع ظهور المسام في البشرة.
- يساعد الزيت المستخرج من اللوز على تقوية وصحة البشرة.
- يحتوي على بعض الأحماض الدهنية التي تساعد في امتصاص الزيوت الزائدة بالبشرة.
- يعمل على التخلص من الشوائب المتراكمة في البشرة التي تسبب الرؤوس السوداء وحب الشباب.
- يساعد على إزالة الهالات السوداء والانتفاخات المحيطة بالعين.
- يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة ويمنح البشرة نضارة وحيوية.
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