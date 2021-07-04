طريقة عمل بلح الشام في المنزل بطريقة سهلة

بلح الشام يعد من اشهر الحلويات الشرقية المفضلة لدى الكثير في الوطن العربي, والكثير من الأشخاص يقدمون على شرائه من محال الحلويات لشرائه، ولكن من خلال مقالنا اليوم سوف نقوم بعرض وشرح طريقة عمل بلح الشام في المنزل مثل المحال بطريقة سهلة ومبسطه فتابعونا. عدد واحد كوب من الدقيق الفاخر.

عدد واحد كوب من الماء.

ملعقتين كبيرة من الزيت.

عدد ثلاثة بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ذرة من الملح.

شربات. مكونات عمل قطر (الشربات) عدد اثنين كوب من السكر.

عدد اثنين كوب من الماء.

نصف ليمونه.

ذرة من الفانيليا. طريقة تحضير القطر أو الشربات الخاص ببلح الشام نقوم بإحضار قدر مناسب لعمل الشربات.

نضع في القدر السكر والماء ونتركه على النار حتى الغليان.

نقوم بعد ذلك بإضافة عصير نصف أليمونه ورشة الفانيليا ونترك الخليط على النار لمدة دقيقتين حتى يمتزج ثم نقوم برفعه من النار حتى يبرد لنضع به بلح الشام. طريقة عمل وتحضير بلح الشام في المنزل نقوم بإحضار قدر مناسب للكمية التي سوف نقوم بتحضيرها. نضع القدر على النار ونضع بها الماء والزيت ونتركها حتى تغلي. نقوم بعد ذلك وأثناء غليان الماء بإضافة الدقيق والنشا والفانيليا في نفس الوقت مع التقليب باستمرار حتى يصبح الخليط متماسك حتى لا يتكون تكتلات. نقوم بعد ذلك برفع القدر من على النار مع التقليب المستمر أو باستخدام العجان ثم نتركها بعض الوقت حتى تبرد. بعد أن يصبح العجين باردا نقوم بإضافة البيض بشكل تدريجي وبعد أضافه كل بيضة نقوم بخلط العجين جيدا ونكرر الخطوة مع كل بيضة. نقوم بحضار القمع الخاص بتزيين الحلويات ونقوم بإضافة مكونات الخليط به. نقوم بعد ذلك بإحضار قدر مناسب لعملية التسوية ونضع بعد زيت غزير ونضعه على النار حتى يسخن. نقوم بعد ذلك بالضغط على القمع حتى يخرج لنا العجين في شكل بلح الشام ونضع في الزيت حتى يصبح باللون الذهبي. ثم نقوم بإحضار القطر أو الشربات ويكون بارد ونضع به بلح الشام حتى يشرب كمية مناسبة من القطر. نقوم بعد ذلك بأخراج بلح الشام من القطر ونضعه في أناء أخر حتى تستوي كل الكمية ونقوم بتقديمها بعد ذلك ويفضل أن يكون بلح الشام بارد. مكونات عمل قطر (الشربات)طريقة تحضير القطر أو الشربات الخاص ببلح الشامطريقة عمل وتحضير بلح الشام في المنزل الوسوم

بلح الشام يعد من اشهر الحلويات الشرقية المفضلة لدى الكثير في الوطن العربي, والكثير من الأشخاص يقدمون على شرائه من محال الحلويات لشرائه، ولكن من خلال مقالنا اليوم سوف نقوم بعرض وشرح طريقة عمل بلح الشام في المنزل مثل المحال بطريقة سهلة ومبسطه فتابعونا. عدد واحد كوب من الدقيق الفاخر.

عدد واحد كوب من الماء.

ملعقتين كبيرة من الزيت.

عدد ثلاثة بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ذرة من الملح.

شربات. مكونات عمل قطر (الشربات) عدد اثنين كوب من السكر.

عدد اثنين كوب من الماء.

نصف ليمونه.

ذرة من الفانيليا. طريقة تحضير القطر أو الشربات الخاص ببلح الشام نقوم بإحضار قدر مناسب لعمل الشربات.

نضع في القدر السكر والماء ونتركه على النار حتى الغليان.

نقوم بعد ذلك بإضافة عصير نصف أليمونه ورشة الفانيليا ونترك الخليط على النار لمدة دقيقتين حتى يمتزج ثم نقوم برفعه من النار حتى يبرد لنضع به بلح الشام. طريقة عمل وتحضير بلح الشام في المنزل نقوم بإحضار قدر مناسب للكمية التي سوف نقوم بتحضيرها. نضع القدر على النار ونضع بها الماء والزيت ونتركها حتى تغلي. نقوم بعد ذلك وأثناء غليان الماء بإضافة الدقيق والنشا والفانيليا في نفس الوقت مع التقليب باستمرار حتى يصبح الخليط متماسك حتى لا يتكون تكتلات. نقوم بعد ذلك برفع القدر من على النار مع التقليب المستمر أو باستخدام العجان ثم نتركها بعض الوقت حتى تبرد. بعد أن يصبح العجين باردا نقوم بإضافة البيض بشكل تدريجي وبعد أضافه كل بيضة نقوم بخلط العجين جيدا ونكرر الخطوة مع كل بيضة. نقوم بحضار القمع الخاص بتزيين الحلويات ونقوم بإضافة مكونات الخليط به. نقوم بعد ذلك بإحضار قدر مناسب لعملية التسوية ونضع بعد زيت غزير ونضعه على النار حتى يسخن. نقوم بعد ذلك بالضغط على القمع حتى يخرج لنا العجين في شكل بلح الشام ونضع في الزيت حتى يصبح باللون الذهبي. ثم نقوم بإحضار القطر أو الشربات ويكون بارد ونضع به بلح الشام حتى يشرب كمية مناسبة من القطر. نقوم بعد ذلك بأخراج بلح الشام من القطر ونضعه في أناء أخر حتى تستوي كل الكمية ونقوم بتقديمها بعد ذلك ويفضل أن يكون بلح الشام بارد. مكونات عمل قطر (الشربات)طريقة تحضير القطر أو الشربات الخاص ببلح الشامطريقة عمل وتحضير بلح الشام في المنزل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بلح الشام في المنزل بطريقة سهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.