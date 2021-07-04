ماهي فوائد بذور الكرفس الصحية

بذور الكرفس قد تفوق نبات الكرفس في فوائدها ومكوناتها الغذائية والكيميائية، وبالرغم من شيوع استخدام الكرفس، إلا أن بذور الكرفس أقل شيوعًا في الاستخدام، بالرغم من أنها بذور معروفة منذ القدم وتدخل في الوصفات العلاجية في الطب البديل، وعن فوائدها وردت في موقع ويب طب وهي:

فوائد بذور الكرفس الصحية

بذور الكرفس غنية بالكربوهيدرات والبروتين والألياف الغذائية والكالسيوم والزنك والمنغنيز والحديد والمغنيسيوم والفسفور، لذلك فهي تعزز مناعة الجسم.

بذور الكرفس غنية بالكالسيوم والمنغنيز وعدد من المعادن والفيتامينات الرئيسية التي تساهم في تعزيز صحة العظام، وتعمل على إنتاج بروتينات أنسجة العظام والغضاريف.

من أهم فوائد بذور الكرفس الصحية تخفيض مستوى الكولسترول في الدم.

المعادن المتنوعة في بذور الكرفس تقوي الدم وتمنع فقر الدم، كما أن بذور الكرفس غنية بكمية الحديد التي يحتاجه الإنسان يوميًا في غذاءه.

من أهو فوائد تناول بذور الكرفس أنها تساعد في الوقاية من مرض السكري خاصة مرض السكري من النوع الثاني، وفي حال الإصابة به فإنها تعمل على توزان مستوى السكر في الدم.

تحتوي بذور الكرفس على مواد مضادة للبكتيريا تحمي الجسم من أمراضها.

مضادات الأكسدة في بذور الكرفس تساعد في التخلص من الجذور الحرة التي تسبب الأمراض السرطانية.

كل من الكرفس وبذوره يساهم في تحسين عملية الهضم ويقي من الاضطرابات الهضمية.

بذور الكرفس مدر طبيعي للبول، وتساعد في تخليص الجسم من السموم.

طرق الاستفادة من بذور الكرفس

يمكن إضافة بذور الكرفس المجففة إلى الوصفات أو إلى السلطات.

مسحوق بذور الكرفس يستخدم كنوع من أنواع التوابل.

يمكن شرب شاي دافيء مكون من بذور الكرفس.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.