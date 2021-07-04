أهم أعراض متحور فيروس كورونا السلالة الجديدة "دلتا بلس" وطرق الوقاية منه

اهم اعراض متحور فيروس كورونا السلالة الجديدة "دلتا بلس" وطرق الوقاية منه، ويبدو أن صيفنا سيكون "ساخناً" مع ظهور المتحور الجديد لكورونا "دلتا بلس" الذي تم رصده في حوالي 9 دول حول العالم حتى الآن.

وتكمن خطورة "دلتا بلس" بعكس سابقه متحور "دلتا"، بالقدرة الفائقة على الإنتشار خصوصاً بين الأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم الذي يحمي من عدوى فيروس كورونا.

وبحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن منظمة الصحة العالمية، فإن متحور "دلتا بلس" هو الأكثر قدرة على الإنتقال بين متغيرات فيروس كورونا التي تم رصدها حتى الآن. فيما يبحث الخبراء الآن حول مدى قوة المتحور الجديد بجانب انتشاره، وفقاً لما صرح به الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والأوبئة في منظمة الصحة العالمية.

مضيفاً أن سلالة "دلتا بلس" تتمتع بقدرة هائلة على الانتشار، و"كلما زادت التحورات للفيروس كلما كان النوع الجديد صاحب قدرة كبيرة على الانتشار فقط".

اهم اعراض متحور فيروس كورونا السلالة الجديدة "دلتا بلس"

خلال حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أكد د. الحداد على ثبوت إصابة 90 دولة حول العالم بمتحور دلتا، في حين أن 9 دولاً تعاني الآن من متحور "دلتا بلس". ويعود السبب في ذلك، لعدم توازن وتيرة التطعيمات في الدول، بين دول تقدمت بشكل كبير في مسألة التطعيم الجماعي وأخرى ما زالت متأخرة في تنفيذ هذا الإجراء.

وأعطى د. الحداد مثالاً على ذلك الهند، التي شهدت العديد من الاحتفالات في الأنهار دون إجراءات إحترازية وعدم تطعيم عدد كبير من المشاركين بالإحتفالات. وهو ما سبَب العدد الكبير من الإصابات، مشيراً إلى أنه كلما دخل الفيروس لشخص وحدثت عدوى منه لشخص آخر، وانتقلت العدوى بأشكال مختلفة، كلما حصلت تحورات للفيروس.

من جهتها، أشارت الدكتور نهلة عبدالوهاب، استشارية البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة إلى أن أعراض سلالة دلتا تشبه أعراض نزلات البرد العادية، يصاحبها في بعض الأحيان عدم فقدان لحاسة الشم. وإضافة إلى أنها سريعة الإنتشار، إلا أن خطورتها أيضاً تزيد من 40-60 مرة عن خطورة المتحور "دلتا".

مضيفة أن الإصابة بمتحور دلتا ينتج عنه صداع غير مبرر والم في الجسم، كما أنه يصيب البنكرياس. والأخطر من هذا كله، ان المصاب بهذه السلالة هو أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود كون المتحور يعمد لزيادة نسبة السكري في الدم. وعليه، نصحت د. عبد الوهاب أصحاب الامراض المزمنة بضرورة للجوء للمستشفيات والأطباء المختصين بجانب أخذ اللقاح، للحد من انتشار العدوى بشكل كبير.

وشرحت د. عبد الوهاب خلال حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية" لخصائص المتحور بقولها: "دلتا هو فيروس أحادي الشفرة، ومن صفاته كثرة التحورات. فمثلاً لو قمت بطباعة ورقة ونسخها، ثم نسخ ورقة أخرى من المنسوخة وهكذا لعشرات المرات، ستكون النتيجة النهائية مختلفة تمامًا عن الأولى، فعندما يدخل الفيروس لشخص ذو مناعة ضعيفة يتكاثر ويتحور".

اللقاحات فعالة ضد متحور "دلتا بلس"

هذا وأكد الدكتور أمجد الحداد على أن التطعيم هو أفضل وسيلة للوقاية من متحور "دلتا بلس"، كون المتحور لم يؤثر سلباً على الشوكة البروتينية، لذا فإن اللقاحات فعالة جداً ضده.

طرق الوقاية من متحور فيروس كورونا السلالة الجديدة "دلتا بلس"

فيما يخص مسألة الوقاية من متحور فيروس كورونا السلالة الجديدة "دلتا بلس"، وجهت الدكتورة نهلة عبد الوهاب مجموعة من النصائح للوقاية من هذا المتحور تتلخص في التالي: