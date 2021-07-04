رسم حواجب بالحنة ومثبت اللون بزيت طبيعي لتدوم لمدة 3 شهور بدون مسحها

رسم حواجب بالحنة ترغب كل امرأة وفتاة بالعناية بجمال وجهها ونضارة بشرتها وإبراز جمال العيون الذي يأتي مع الاهتمام بالحواجب وطريقة رسمها، حيث تبرز شكل العين وتجعلها جذابة، ولكن تعاني بعض سيدات من بطء نمو شعر الحاجب ووجود فراغات تشوه جمال الوجه الخارجي، ويوجد الكثير من الطرق لرسم حاجب بمواد طبيعية ووصفات تكثيف شعر الحاجب وتعطي مظهر طبيعي للحاجب وتعطي كل سيدة وفتاة المظهر الرقيق التي تتوق له في وجهها وحواجبها الكثيفة منظمة وتجعل فتاة بشكل أنيق وستتباهى المرأة بجمالها وحواجب وتكون أقرب من طبيعي وتناسق الوجه وكل ذلك يمكن بالحنة فهي من مواد طبيعية اكثر إفادة للحواجب بتكثيفها وسنتعرف على مادة تثبت لون حاجب ويدوم أثره إلى ما يقارب أسبوعين وفوائد تلك المكون لشعر الحاجب.

رسم حواجب بالحنة ومثبت اللون

تظهر مشاكل الحواجب بكثرة بعد أستخدام قلب حواجب بكثرة وتلحق الضرر بالحاجب، وتاتو حواجب أيضا لا يدوم طويلا ولكنه يسبب الكثير من المشاكل لشعر الحاجب، لذلك فأن الحناء من أفضل ما يمكن استخدامه واختيار منها اللون المناسب لك سواء الأسود أو البني وتحكم في درجة اللون سواء غامق أو فاتح.