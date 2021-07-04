رسم حواجب بالحنة ومثبت اللون بزيت طبيعي لتدوم لمدة 3 شهور بدون مسحها

رسم حواجب بالحنة ترغب كل امرأة وفتاة بالعناية بجمال وجهها ونضارة بشرتها وإبراز جمال العيون الذي يأتي مع الاهتمام بالحواجب وطريقة رسمها، حيث تبرز شكل العين وتجعلها جذابة، ولكن تعاني بعض سيدات من بطء نمو شعر الحاجب ووجود فراغات تشوه جمال الوجه الخارجي، ويوجد الكثير من الطرق لرسم حاجب بمواد طبيعية ووصفات تكثيف شعر الحاجب وتعطي مظهر طبيعي للحاجب وتعطي كل سيدة وفتاة المظهر الرقيق التي تتوق له في وجهها وحواجبها الكثيفة منظمة وتجعل فتاة بشكل أنيق وستتباهى المرأة بجمالها وحواجب وتكون أقرب من طبيعي وتناسق الوجه وكل ذلك يمكن بالحنة فهي من مواد طبيعية اكثر إفادة للحواجب بتكثيفها وسنتعرف على مادة تثبت لون حاجب ويدوم أثره إلى ما يقارب أسبوعين وفوائد تلك المكون لشعر الحاجب.رسم حواجب بالحنة ومثبت اللون
تظهر مشاكل الحواجب بكثرة بعد أستخدام قلب حواجب بكثرة وتلحق الضرر بالحاجب، وتاتو حواجب أيضا لا يدوم طويلا ولكنه يسبب الكثير من المشاكل لشعر الحاجب، لذلك فأن الحناء من أفضل ما يمكن استخدامه واختيار منها اللون المناسب لك سواء الأسود أو البني وتحكم في درجة اللون سواء غامق أو فاتح.
- أولا أشتري عبوة من الحناء من نوعية جيدة ولابد أن تكون مخصصة للحاجب حتى تكون خفيفة على شعر الحاجب.
- ثم شراء زيت محلبية من العطار الذي يعمل على تثبيت تلك الحناء على الحاجب وتجعل رسمه الحاجب بالحنة ثابته لفترة طويلة.
- ثم عدلي شكل الحاجب وزيلي منه الزوائد والشعر الزائد للحاجبين، وتكون منطقة الحاجب جافة تماما ولا يوجد بها دهون.
- كما يجب أن تتجنبي وضع أي نوع من أنواع كريمات أو زيوت قبل بدء رسم الحاجب.
- ثم مشطي الحواجب بعد تنظيففها لأعلى وزيلي الشعر الطويل عن حاجب بطرف المقص.
- في وعاء صبغ الحواجب ضيفي الحناء مع القليل من زيت المحلبية وضيفي عليهم القليل من ماء ساخن.
- قلبي مكونات حتى يتكون لديك خليط كريمي ناعم القوام وليس سميك ليسهل فرده على الشعر.
- ضعي قطعة من القطن في الحناء وطبقيها على الحواجب واتركيها عليها لمدة نصف ساعة.
- ثم زيلي الحنة الزائدة بعد مرور تلك المدة عن طريق قطعة من القطن مبللة بالماء دافئ.
- ثم امسحي على الحواجب بعد رسمها القليل من زيت المحلبية ومسح الحواجب بها حتى تعطيك حواجب ثابته بلون رائع.
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رسم حواجب بالحنة ترغب كل امرأة وفتاة بالعناية بجمال وجهها ونضارة بشرتها وإبراز جمال العيون الذي يأتي مع الاهتمام بالحواجب وطريقة رسمها، حيث تبرز شكل العين وتجعلها جذابة، ولكن تعاني بعض سيدات من بطء نمو شعر الحاجب ووجود فراغات تشوه جمال الوجه الخارجي، ويوجد الكثير من الطرق لرسم حاجب بمواد طبيعية ووصفات تكثيف شعر الحاجب وتعطي مظهر طبيعي للحاجب وتعطي كل سيدة وفتاة المظهر الرقيق التي تتوق له في وجهها وحواجبها الكثيفة منظمة وتجعل فتاة بشكل أنيق وستتباهى المرأة بجمالها وحواجب وتكون أقرب من طبيعي وتناسق الوجه وكل ذلك يمكن بالحنة فهي من مواد طبيعية اكثر إفادة للحواجب بتكثيفها وسنتعرف على مادة تثبت لون حاجب ويدوم أثره إلى ما يقارب أسبوعين وفوائد تلك المكون لشعر الحاجب.رسم حواجب بالحنة ومثبت اللون
تظهر مشاكل الحواجب بكثرة بعد أستخدام قلب حواجب بكثرة وتلحق الضرر بالحاجب، وتاتو حواجب أيضا لا يدوم طويلا ولكنه يسبب الكثير من المشاكل لشعر الحاجب، لذلك فأن الحناء من أفضل ما يمكن استخدامه واختيار منها اللون المناسب لك سواء الأسود أو البني وتحكم في درجة اللون سواء غامق أو فاتح.
- أولا أشتري عبوة من الحناء من نوعية جيدة ولابد أن تكون مخصصة للحاجب حتى تكون خفيفة على شعر الحاجب.
- ثم شراء زيت محلبية من العطار الذي يعمل على تثبيت تلك الحناء على الحاجب وتجعل رسمه الحاجب بالحنة ثابته لفترة طويلة.
- ثم عدلي شكل الحاجب وزيلي منه الزوائد والشعر الزائد للحاجبين، وتكون منطقة الحاجب جافة تماما ولا يوجد بها دهون.
- كما يجب أن تتجنبي وضع أي نوع من أنواع كريمات أو زيوت قبل بدء رسم الحاجب.
- ثم مشطي الحواجب بعد تنظيففها لأعلى وزيلي الشعر الطويل عن حاجب بطرف المقص.
- في وعاء صبغ الحواجب ضيفي الحناء مع القليل من زيت المحلبية وضيفي عليهم القليل من ماء ساخن.
- قلبي مكونات حتى يتكون لديك خليط كريمي ناعم القوام وليس سميك ليسهل فرده على الشعر.
- ضعي قطعة من القطن في الحناء وطبقيها على الحواجب واتركيها عليها لمدة نصف ساعة.
- ثم زيلي الحنة الزائدة بعد مرور تلك المدة عن طريق قطعة من القطن مبللة بالماء دافئ.
- ثم امسحي على الحواجب بعد رسمها القليل من زيت المحلبية ومسح الحواجب بها حتى تعطيك حواجب ثابته بلون رائع.
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