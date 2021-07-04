طريقة شوي اللحم الضاني وتتبيلها مثل الجاهزة لعيد الاضحي المبارك

طريقة شوي اللحم الضاني، يعتبر لحم الضأن من أفضل أنواع اللحوم الحمراء لاحتوائه على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم مثل الفيتامينات والمعادن والبروتينات وهي لحوم الأغنام أي لحوم الحيوانات التي يمكن تربيتها في المنزل ، مثل الأغنام والأغنام والماعز ، والتي لها صوف ويمكن استخدامها لحليبها هناك طرق عديدة لتحضير لحم الضأن. أحيانا يتم طهيه مع الأرز أو المشوي وهو الخيار الأفضل لأنه يعطي اللحم نكهة خاصة ومميزة كما انه يخلق جو خاص في التجمعات العائلية.

طريقة شوي اللحم الضاني

هناك عدد من الأشياء التي يجب تضمينها في قطعة لحم الضأن التي تشويها لذلك عند شراء لحوم عيد الأضحى أو حتى اللحوم الشهرية للطبخ يجب أن تعلم أن هذا يجب أن يكون لحم الضاني:

أفضل جزء من لحم الضأن. مناسبة للشوي هي منطقة الضلع أو الريش وتسمى أيضًا ومنطقة بيت الكلى التي تتبع منطقة الكلى والضلوع في جسم الحمل أو الماعز.

من المهم ألا تزيد نسبة الدهون في لحم الضأن عن 15٪ من قطعة اللحم التي تقرر شويها.

تحضير اللحم بالتتبيلة قبل شواءه بساعتين على الأقل ويفضل تحضيره قبل الشوي بيوم أو يومين.

نقطع اللحم إلى شرائح أو شرائح رفيعة قليلاً ، لتسهيل عملية الطهي.

شرائح اللحم المتبلة والمشوية

المقادير:

شرائح اللحم البقري بسمك 1 سم.

نصف كوب عصير ليمون.

ربع كوب زيت زيتون.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

ثلث كوب من صلصة الصويا المالحة.

ملعقتان كبيرتان من السكر البني.

ملعقتان صغيرتان من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير:

تحضر الصلصة عن طريق خلط جميع مكوناتها معا. اللحم في كيس ، ثم نضيف الصلصة إليه ونخلطهم جيداً ، ثم نضع اللحم في فترة الانتظار حتى تمتص الصلصة. ادهن الشرائح بقليل من الزيت والفلفل الأسود إذا لزم الأمر. اشوي شرائح اللحم مباشرة على النار لمدة ست دقائق لكل جانب. بعد الطهي ، قدميها مع الأرز والخضروات المشوية والليمون.

الكثير من الأشخاص عشاق لحم الضأن سوف يسعدهم معرفة أن له العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك محتواه العالي من البروتين وبالتالي فهو مصدر مهم للطاقة بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن والزنك والحديد والفوسفور.

يحتوي لحم الضأن على مضادات الأكسدة التي تقلل من الإصابة بالسرطان ويعتقد أنه غذاء يساعد في الحد من أمراض القلب ويقوي العظام ويمنع مرض الزهايمر.

مع العلم أن هناك ضررًا يمكن أن يصيب الأشخاص الذين يأكلون الكثير من لحم الضأن يجب أن يحرصوا على عدم معالجة أمراض النقرس والتأثير على ضغط الدم وزيادة الوزن.

فوائد لحم الضاني لجسم الانسان: