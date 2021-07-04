كريم البائثينول والنشا الساحر اقوى خلطة لتبييض الوجه والجسم فورى بياض ملفت بدون تجاعيد

كريم البائثينول والنشا الساحر اقوى خلطة لتبييض الوجه ، يوجد عدد كبير من الفتيات والنساء يبحثون وبصفة مستمرة عن كريم للبشره يتم تحضيره من داخل المنزل، ولكن بعد البحث المستمر والتجارب المتعددة وجدنا الحل الأمثل في الحصول على بشرة، لديها نظارة هائلة مع استخدام كريم البانثينول والنشا هم الأفضل، لأنهم من المواد البسيطة جدا التي يتم استخدامها داخل المنزل بالإضافة إلى ذلك وجدنا أن لدى عدد كبير من الفوائد الصحية، والفوائد الجمالية ايضا في تفتيح البشرة والتخلص من كافه المشاكل التي تعاني بها جميع انواع البشرة ولهذا السبب وجدنا الحل في تحضير كريم داخل منزلنا.

يمتلك الماسك عدد كبير من البروتينات التي تساعد على تحفيز الكولاجين الطبيعي في البشرة.

يعمل ايضا كريم بانثينول مع النشا على التخلص من التجاعيد التي تظهر بصفة مستمرة تحت العين.

يعمل ايضا هذا الماسك في التخلص من البقع الداكنة التي تتواجد في جميع الاماكن الحساسة.

يعمل هذا الماسك على توفير المعادن التي تساعد على التخلص من الدهون التي تتواجد في البشرة.

ويعمل ايضا على تغذية الجلد.

هذا الماسك يعمل على تطهير الجلد جيدا والتخلص من الرؤوس السوداء

كما أن تتخلص ايضا من الالتهابات التي توجد على الجلد والناتجة من بعض العوامل الخارجية عند استخدامها لهذا الماسك الفعال.

2 ملعقة من عسل النحل.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من كريم البانثينول .

اولا يمكنك خلط جميع المكونات في وعاء واسع ثم نقوم باضافة هذا المزيج على البشرة النظيفة

ننتظر حتى يجف تماما هذا الماسك.

ثم نقوم بغسيل البشرة جيدا باستخدام الماء البارد.

كريم البائثينول والنشا الساحر اقوى خلطة لتبييض الوجه

هذه الوصفة أو الكريم يتم تكرارها ثلاث مرات في الاسبوع وسوف نحصل على ترطيب ولمعان ونعومه للبشرة .

ثلاث ملاعق من الحليب السائل.

ملعقتان من النشا.

ملعقة كبيرة من القهوة.

كريم البانثينول كمية صغيرة.

ملعقتين من زيت الزيتون.