علاج الشعر الهايش والمموج للأطفال وتحويله إلى ناعم وحريري بخطوة واحدة

علاج الشعر الهايش والمموج للأطفال يعتمد على اتباع نظام معين أو روتين للعناية بشعر الأطفال، الشعر هو انعكاس للتغذية السليمة، فكلما كان الشعر شكله باهتاً يفتقد إلى الترطيب كان ذلك دلالة على عدم وصول التغذية إليه بالشكل المطلوب، قد يكون هيشان الشعر من الأمام فقط أو قد يشمل الشعر كله، وفي كل الحالات يتم علاج الشعر المجعد بخطوات بسيطة أهمها استخدام منتجات تحتوي على مرطبات عالية للشعر، وكذلك العناية بالشعر المموج بشكل دوري، تعرفي معي في هذا المقال على طريقة التخلص من الشعر الهايش المجعد للأطفال.

علاج الشعر الهايش والمموج للأطفال غسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً

خطأ كبير يقع فيه الكثير من أصحاب الشعر الهايش والمموج وهو غسل الشعر بشكل يومي من أجل ترطيبه، ولكن في الحقيقة هذا يؤذي الشعر بدلاً من ترطيبه، تحتوي فروة الرأس على زيوت طبيعية يتم إنتاجها يومياً، وبغسل الشعر اليومي فإننا في تلك الحالة نقضي على تلك الزيوت والمرطبات الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس، وبالتالي لا يستفيد الشعر بها ويزداد هيشانه.

بينما مع ترك فترات طويلة بين كل غسلة للشعر والتي تليها كأن يتم غسل الشعر مرة واحدة فقط في الأسبوع أو مرة كل أسبوعين، فإن الشعر الجاف يفتقد إلى المرطبات التي نزود بها الشعر عن طريق البلسم وحمام الزيت أو حمام الكريم، مما يجعله أيضاً هايش، لذلك فإن المعدل الطبيعي لغسل الشعر الجاف هو مرة كل يومين او ثلاثة أيام مع استخدام منتجات الترطيب والعناية.

استخدام بلسم مرطب

البلسم أو حمام الكريم هو جزء أساسي من غسل الشعر، يمكنك استخدام الشامبو مرة واحدة فقط في الأسبوع للتنظيف ولكن لا تهملي استخدام البلسم المرطب أو حمام الكريم أثناء الغسيل الدوري للشعر، استخدمي البلسم القابل للغسل أو البلسم المرطب leave in بعد غسل الشعب للمزيد من الترطيب، لا تجمعي بين النوعين حتى لا يؤثر ذلك على الشعر ويدفعه للتساقط.

كريمات التصفيف اليومية

تصفيف الشعر المموج الهايش لا يتم بدون استخدام منتجات مساعدة، استخدمي رذاذ التصفيف الخاص بالأطفال لإكساب الشعر ترطيباً ونعومة فائقة ثم اتبعيه بكريم تصفيف خفيف مخصص للأطفال أيضاً، ضعي القليل من الكريم على راحة يديك وافركيها ثم دلكي الشعر برفق وابدأي في تصفيفه.

ماسكات لعلاج الشعر الهايش المجعد للأطفال ماسك الزبادي وزيت السمسم

اخلطي الزبادي مع ملعقة كبيرة من زيت السمسم وافرديها على شعر طفلك ثم يُغسل الشعر بعد ذلك بساعتين، يكرر الماسك مرتين أسبوعياً قبل الغسيل للحفاظ على نعومة دائمة لشعر طفلك.