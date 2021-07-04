بمناسبة العيد خطوات عمل الكبسة السعودي علي الطريقة الأصلية

خطوات عمل الكبسة السعودي باللحم علي الطريقة الاصلية , مع حلول عيد الأضحى يبحث العديد من الناس عن طريقة عمل الكبسة من اجل تقديمها في العزومات للأهالي والأصحاب , حيث أن الكبسة تعد من اشهر وافضل وألذ الوجبات وتعتبر الوجبة المحبوبة في قلوب الكثيرين و ومن اجل الحصول علي الطعم الشهي عليك تخضيرها بالطريقة الصحيحة , سوف نستعرض معكم خطوات التخضير في السطور القليلة القادمة تابعوا معنا

تحتاج لتخضير الكبسة علي الطريقة السعودية إلي مكونات بسطية وسهلة وهي :

أزر بسمتي منقوع مدة لا تقل عن ثلاثون ثانية

كيلو من اللحم الضأن

صلصة طماطم

بصل مفروم

فلفل اخضر حار علي حسب الرغبة مع مراعاة كونه مفروم

جزر مبشور وقشر ليمون مبشور

زيت

أما بالنسبة للباهرات اللازمة للتحضير فهي كالاتي : ملعقة قرفة بودرة _ملعقة هال مطحون _ ملعقة زنجبيل مطحون _ ملعقة ملح _ ملعقة فلفل اسود _ ملعقة كمون _ ملعقة كركم

طريقة تحضير الكبسة علي الطريقة السعودي

يوجد بعض الخطوات البسيطة غير المكلفة للمال والمجهود وبمكونات بسيطة احضر كل الباهرات المذكورة أعلاة واخلطتهم جيدا حتي تتأكد من امتزاج المكونات جيدا ثم اتركهم قليلا , بعد ذلك قم بتحمير البصل المفروم في الزيت في حلة ساخنه علي النار حتي يتغير لونه , قم بإضافة اللحم إلي البصل والزيت بعد لك وقم بالتقليب إلي أن يتغير لون اللحم من اللون الأحمر إلي اللون البني , ثم قم بوضع البصل المفروم وقشر الليمون المبشور والجزر المبشور وصلصة الطماطم إلي الخليط السابق مع إضافة معلقة من الباهرات , بعد ذلك قم بإضافة الماء لكي تطهي اللحم جيدا وقم بإضافة الملح واتركهم علي النار , ثم قم بإحضار الأرز المنقوع وقم بتصفيته من الماء وقم بإضافته للمكونات , ثم اضف الماء إلي الأزر لكي ينضج , بعد ذلك اتركهم علي النار وقم بتقليل درجة حرارة الموقد حتي بنضج الأرز

هذه هي خطوات تحضير الكبسة بكل سهولة فقط قم بوضعها في الأطباق بعد أن ينضج الأرز واستمتع بالطعم للذيذ للكبسة علي الطريقة السعودي وبالهناء والشفاء .