طريقة تحضير دجاج كوردون بلو على أصوله مع صوص الجبنة الشيدر و الأرز بالخلطة

كوردون بلو طبق من الأطباق الغربية و التي دخلت حديثا الى المطبخ العربي، و هو في الأساس طبق يتم تحضيره من اللحم و الجبن ثم يخبز بعدها أو يتم قليه أو تحميره، و لكن اليوم سوف نخرج من الطريقة المعتادة في تحضير الكوردون بلو لنقوم بتحضير الطبق من الدجاج ونضيف اليه بعض التكات و الحركات، ليصبح طبقا مميزا على مائدة الأسرة يقبل عليه الجميع صغيرا و كبيرا، وسوف نقدم معه طبق من صوص الجبنة الشيدر مع رز بالخلطة، لتكون الوجبة كاملة ومتكاملة بجميع الفيتامينات و المعادن التي يحتاج اليها الجسم، تابعوا معنا الخطوات من خلال المقال التالي.

طريقة تحضير دجاج كوردون بلو على أصوله

وبداية نوضح معا المكونات المطلوبة لتحضير دجاج الكوردون بلو، وما هي المقادير المطلوبة علما بأن تلك الوجبة تكفي للتقديم إلى 6 أفراد و هي تحتوي على 680 سعر حراري ، أما عن الوقت اللازم لتحضير الوصفة فهي تستغرق حوالي 30 دقيقة فقط، و المكونات هي:

عدد 6 قطع صدور دجاج كبيرة ومخلية تماما من العظم وبدون جلد .

ثلث كيلو من الجبنة السويسرية وتقطع الى 6 شرائح سميكة الحجم .

ربع كيلو تركى مدخن و يقطع الى 6 شرائح متوسطة الحجم

عدد 3 ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق

بابريكا

ربع كوب من الزبدة

نصف كوب من مرقة الدجاج أو اللحم أو الخضار حسب الرغبة

ملعقة كبيرة الحجم من نشا الذرة

كوب من كريمة الطهي

يتم دق وفرد صدور الدجاج باستخدام مطرقة اللحم ، حتى تصبح رفيعه السمك.

شطف الدجاج جيدا ، ثم يتبل باستخدام كلا من الملح و الفلفل و بشر البصل و يترك لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة.

يجب فرد شريحة الدجاج ، ثم يوضع فيها شريحة الجبنة وبعدها شريحة التركى المدخن في الوسط و يترك حوالي ½ بوصة من الأطراف.

يتم لف شريحة الدجاج على الحشو في داخلها ، والتي يمكن اضافة فلفل ألوان و جبنة متزاريلا أيضا.

نقوم بغلق شريحة الدجاج باستخدام خلة الأسنان.

يخلط كلا من الدقيق مع البابريكا والملح و البهارات في وعاء صغير.

نغطي جميع قطع الدجاج بااستخدام الدقيق.

نضع مقلاة كبيرة على النار في درجة حرارة متوسطة.

نضيف الزبدة ، ونضيف قطع الدجاج ونبدأ في تحميره من كل الجوانب.

ثم نضيف بعد ذلك مرقة الدجاج ونقوم بخفض النار وتغطية المقلاة.

نترك الدجاج على النار فترة تصل الى 30 دقيقة.

نفتح الغطاء و نقوم برفع خلة الأسنان.

نقوم برفع الصدور من المقلاة إلى طبق التقديم.

نضع نشا الذرة مع كريمة الطهي في وعاء صغير، ونقوم بتقليبهما معا جيدا.

نصب خليط النشا والطريمة في المقلاة و نستمر في التقليب، حتى يصبح قوامها سميكا .

يقدم الدجاج مع صوص الجبنة الشيدر و الأرز بالخلطة .

طريقة عمل كودون بلو الدجاج