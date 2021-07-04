طريقة عمل مزيل العرق بالشبه للتخلص من رائحة الجسم الكريهة وتبييض الإبطين

مزيل العرق بالشبه ، من أقوى من مزيلات العرق الطبيعية التي تخلص الجسم من جميع الروائح الكريهة، التي تنتج من العرق الذي تفرزه منطقة الإبطين، كما يعمل هذا المزيل على تبييض منطقة الإبط، ويعاني الكثير من الرجال والنساء والشباب والفتيات، خلال فترة الصيف من كثرة إفراز منطقة الإبط للعرق التي تؤدي إلى تكون البكتيريا والجراثيم، وبالتالي انبعاث رائحة غير محببه لدى الكثيرين، تجعل الناس ينفرون منها والابتعاد عن الأشخاص اللذين تنبعث منهم هذه الروائح الكريهة، ويبحث الكثير من الناس عن طرق تحضير مزيل العرق الطبيعي في المنزل، لأن أغلب مزيلات العرق سعرها مرتفع، وتحتوي على مركبات كيميائية تضر بالجلد من كثرة استخدامها، وهناك العديد من أنواع المزيلات التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، مثل مزيل العرق برائحة الفل، ومزيل العرق برائحة الياسمين، وكل هذه الأنواع تخلص الجسم من الروائح المنفرة، كما تعمل على تبييض منطقة الإبطين، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مزيل العرق بالشبه.

مكونات مزيل العرق بالشبه والنشا

يحتوي هذا المزيل على مكونات سهلة التحضير في المنزل ورخيصة الثمن وهى كما يأتي:-

ملعقة من الشبه.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من أي كريم مرطب أو زيت الجلسرين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير مزيل العرق بالشبه والنشا وهى كما يلي:-

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، حتى يصبح لدينا مزيج كريمي سهل الفرد على منطقة الإبطين. نضع من هذا المزيل على منطقة الإبط حتى نتخلص من رائحة العرق المنفرة، ونتخلص أيضاً من البكتيريا والجراثيم التي تسبب هذه الرائحة الكريهة. نكرر هذه الطريقة يومياً حتى تصبح رائحة أجسامنا عطرة، وتصبح منطقة الإبطين ناصعة البياض.

طريقة عمل مزيل العرق بالشبه والجلسرين

يحتوي مزيل العرق هذا على بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة وسهلة التحضير في المنزل وهى كما يأتي:-

ملعقة من الشبه.

ملعقة من الجلسرين.

3 نقاط من المسك.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل العرق بالشبه والجلسرين لإزالة رائحة العرق الكريهة وتبييض من منطقة الإبط وهى كما يأتي:-