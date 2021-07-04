أقوى كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين بمكونات طبيعية من منزلك

أقوى كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين، عادة ما تهتم الفتيات بالبشرة والشعر عناية كاملة ويهملون اليدين والرجلين، حيث أنهما من الأمور الظاهرة وتعطي شكلاً جذاباص للفتاة، فلابد من العناية بهما وإظهارها بشكل جذاب بإستخدام المكونات الطبيعية الفعالة، التي تعمل على ترطيبها وتبيضها بالإضافة إلى توحيد لونها بلون البشرة، فلابد عزيزتي من العناية بهما والمواظبة على الإهتمام بهما كالبشرة والشعر، حيث أنهم يتأثرون بسرعة كبيرة بالعوامل الخارجية مما تجعلها داكنين اللون وتظهر بهما التشققات والجفاف بسرعة كبيرة، إليكي سيدتي أقوى كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين بخلطة طبيعية من المنزل.

أقوى كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين

عادة ما تسعى النساء إلى إستعمال كريمات تفتيح البشرة والتي قد تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة على المدى البعيد، ولكن هناك خلطات ووصفات طبيعية من خلالها يتم عمل كريم طبيعي لتبييض البشرة وتفتيحها بصورة دائمة، بالإضافة إلى ترطيبها والعناية الكاملة بها، وإبرازها بمظهر جذاب ورائع فإليك سيدتي بعض من الوصفات التي تعمل على تبييض اليدين والرجلين.

كريم الكركم لتبيض اليدين والرجلين

المكونات:

القليل من الكركم.

2 ملعقة من عصير البرتقال.

طريقة التحضير:

يتم مزج الكركم مع عصير البرتقال و خلطهم جيداً حتى الحصول على قوام كريمي.

ثم يطبق على اليدين والرجلين ويمكن استخدامهما في أي منطقة داكنة في الجسم، وتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً.

تكرر الوصفة مرتين إسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

كريم الحليب والعسل للتبيض الفوري

المكونات:

ملعقة من الحليب.

نصف ملعقة عصير ليمون.

نصف ملعقة زيت لوز.

مقدار ملعقة من العسل.

طريقة التحضير:

يحضر إناء وتمزج فيه كافة المكونات المذكورة، ثم يتم تطبيقها على اليدين والقدمين و تترك لمدة عشر دقائق، حتى تجف تماماً.

تكرر الوصفة مرة واحدة بشكل يومي.

كريم الليمون والدقيق

المكونات:

ملعقة من الكركم.

مقدار ملعقة عصير ليمون.

2 ملعقة من الدقيق.

طريقة التحضير:

يتم مزج المكونات المذكورة معاً حتى الحصول على قوام كريمي .

يطبق الكريم على أي منطقة داكنة في الجسم مع تطبيقه على اليدين والرجلين.

يمكن تطبيقه على منطقة الركبة والكوع والرقبة، لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء وتكرر مرتين أسبوعياً.