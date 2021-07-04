سر عمل لقمة القاضي بلونها الذهبي في المنزل بمكونات سهلة وأحلى طعم

لقمة القاضي هي من الحلويات الشرقية الشهيرة والمحببة لدى جميع أفراد الأسرة والكثير يبحث عن طريقة عمل لقمة القاضي من المنزل بسهولة، حيث أن كل مكوناتها تتواجد في كل منزل كما أنها متوفرة في العطارات وجميع الأسواق كما يطلق عليها عِدَة أسماء مثل العوامة أو لقمة القاضي، ولكن سنقدم وصفة سحرية بنتيجة مضمونة ورائعة مثل محلات الحلوى.

طريقة عمل لقمة القاضي من المنزل

عجينة لقمة القاضي لا تأخذ وقت فى التجهيز والمكوّنات يتم تجهيزها فى 5 دقائق كما أن مدة الطهي يكون فى وقت قصير لا تأخذ وقت أكثر من 20 دقيقة في القلي

كوبان من الدقيق .

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة فورية

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا سائلة.

كوب سكر

وربع ماء

زيت ذرة للقلي.

2 كوب سكر.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة فانيلا

نضع في دورق الخلاط كلٍ من النشا والسكر والخميرة والماء والفانيليا حتى يتجانسوا تمامًا، ونضيف الملح والدقيق بشكل تدريجي حتى تتكون لديك عجينة سائلة.

اسكب العجينة في طبق عميق ويتم تغطِية الطبق بغطاء نايلون ونتركه في مكان دافئ لمدة ساعة ونصف تقريباً حتى تختمر العجينة.

وضع كميه مناسبٍه من الزيت في مقلاة عميقة حتى يسخن الزيت على نار متوسط ثم نحضر وعاء آخر به قليلاً من الزيت لتغطية الملعقة فيه أثناء عملية تشكيل لقمة القاضي.

إحضار ملعقتين واحدة ذات ثقوب كبيرة للتقليب والأخرى ملعقة طعام صغيرة لتشكيل عجينة لقمة القاضي.

وضع ملعقة صغيرة في الزيت يتم تشكيل لقمة القاضي إلى كرات متقاربة في الشكل حتى تمتلئ المقلاة، ويتم تقليبها لكي يصبح لونها ذهبيا

إخراج كرات عجينة القاضي وضعها في الشربات مباشرة ويتم إخراج لقمة القاضي من الشربات ووضعها في طبق التقديم.

مكوّنات العجينةمكونات الشرباتطريقة التحضير

بذلك نكون قدمنا لكم طريقة لقمة القاضي بكل التفاصيل والخطوات التي تمكنكم من إعدادها في المنزل بكل سهولة، لكي تستمتعوا بأكل وتحلية لذيذة في أي وقت وذلك لسهولة عملها واثبات نجاحها.