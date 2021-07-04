طريقة عمل عجينة الكريب اللذيذة في المنزل مثل المطاعم بمقادير بسيطة

لا يمكننا في الوقت الحالي حصر مطاعم الوجبات السريعة سواء المنتشرة في المدن أو المطاعم البسيطة في الأماكن الشعبية ونجد أن الوجبة الأكثر شهرة في تلك المطاعم هي الكريب فلا يوجد مطعم حالياً يخلو من تلك الوجبة وذلك بسبب إقبال الجميع عليها حتى أنها أصبحت المفضلة لدي الأطفال أيضاً ويوجد حشوة مختلفة حتى تلائم جميع الأذواق في تناول الطعام مثل اللحوم وقطع الدجاج المتبلة التي تجعل الوجبة أكثر شهية، التعايش مع كثرة الفيروسات فرض علينا حتى نستطيع مواصلة الحياة ولكن هذا لا يُعني عدم الحرص على الصحة لذلك بعض الأمهات تحاول الإقتصار على تحضير الوجبات في المنزل فقط حتى لا تتعرض للتعامل الخارجي بالمطاعم للحد من إنتشار التلوث والفيروسات وبما أن معظم حشوة الكريب متوفرة في المنزل يعتبر متبقي العجينة التي تعتبر أساسية لتحضير الكريب ونقدم لكم موضوع اليوم طريقة تحضير عجينة الكريب عبر هذا المقال.طريقة تحضير عجينة الكريب
يصنف الكريب في الدول الغربية على أنه نوع من أصناف الحلويات ويتم حشوة بالشوكولاتة والحلويات المختلفة، وتم الوصول إلى تلك الوجبة في البداية عن طريق تحضير شرائح رفيعة رقيقة من البان كيك حتى يبدو في مظهره حالياً، ويعتبر إنتقال الكريب في البداية أوضح خبرات المطبخ الفرنسي في تحضير الحلويات إلا أن المطابخ العربية مثل سوريا ومصر وغيرهم من دول الوطن العربي.
المكونات:
- مقدار نصف كيلو جرام دقيق.
- بيضتان متوسطة الحجم.
- نصف ملعقة ملح صغيرة تستخدم الفانيليا بدلاً من الملح في حالة الرغبة في تحضير الكريب الحلو.
- ملعقتين كبيرتين من الزبدة السائلة.
- كأس من الحليب.
- كأس من الماء.
- إختيار الوعاء المناسب للمكونات ووضع البيض ويتم إخفاقهم بالمضرب حتى يزداد حجم البيض وإضافة الدقيق بعد نخله، إضافة بعض المكونات السائلة مثل الحليب السائل والماء وتقليبهم.
- ذوبان الزبدة قبل وضعها وعندما تصبح سائلة يتم إضافتها مع القليل من الملح ونستمر بالتقليب لتصبح العجينة سائلة.
- تسخين المقلاة بحيث تكون غير لاصقة ثم إضافة ملعقة صغيرة من الزيت ووضع مقدار بسيط من العجينة لتشكيل الخبز وتقليبه على الجانبين بعد دقيقتين، تكرار تلك الخطوة مع باقي العجينة.
- يتم إختيار الحشوة حسب الرغبة سواء من اللحوم أو الدجاج اللذيذة بالإضافة إلي مقبلات الطعام الأساسية مثل الكاتشب والمايونيز وهما أكثر المكونات التي يتم استخدامها مع الكريب، إذا كان لديك رغبة في تحضير الكريب الحلو يمكنك متابعة تلك الخطوات ذاتها فقط يجب التغيير ووضع السكر بدلاً من الملح والحشو بأصناف الشوكولاتة أو الحلويات المرغوبة.
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لا يمكننا في الوقت الحالي حصر مطاعم الوجبات السريعة سواء المنتشرة في المدن أو المطاعم البسيطة في الأماكن الشعبية ونجد أن الوجبة الأكثر شهرة في تلك المطاعم هي الكريب فلا يوجد مطعم حالياً يخلو من تلك الوجبة وذلك بسبب إقبال الجميع عليها حتى أنها أصبحت المفضلة لدي الأطفال أيضاً ويوجد حشوة مختلفة حتى تلائم جميع الأذواق في تناول الطعام مثل اللحوم وقطع الدجاج المتبلة التي تجعل الوجبة أكثر شهية، التعايش مع كثرة الفيروسات فرض علينا حتى نستطيع مواصلة الحياة ولكن هذا لا يُعني عدم الحرص على الصحة لذلك بعض الأمهات تحاول الإقتصار على تحضير الوجبات في المنزل فقط حتى لا تتعرض للتعامل الخارجي بالمطاعم للحد من إنتشار التلوث والفيروسات وبما أن معظم حشوة الكريب متوفرة في المنزل يعتبر متبقي العجينة التي تعتبر أساسية لتحضير الكريب ونقدم لكم موضوع اليوم طريقة تحضير عجينة الكريب عبر هذا المقال.طريقة تحضير عجينة الكريب
يصنف الكريب في الدول الغربية على أنه نوع من أصناف الحلويات ويتم حشوة بالشوكولاتة والحلويات المختلفة، وتم الوصول إلى تلك الوجبة في البداية عن طريق تحضير شرائح رفيعة رقيقة من البان كيك حتى يبدو في مظهره حالياً، ويعتبر إنتقال الكريب في البداية أوضح خبرات المطبخ الفرنسي في تحضير الحلويات إلا أن المطابخ العربية مثل سوريا ومصر وغيرهم من دول الوطن العربي.
المكونات:
- مقدار نصف كيلو جرام دقيق.
- بيضتان متوسطة الحجم.
- نصف ملعقة ملح صغيرة تستخدم الفانيليا بدلاً من الملح في حالة الرغبة في تحضير الكريب الحلو.
- ملعقتين كبيرتين من الزبدة السائلة.
- كأس من الحليب.
- كأس من الماء.
- إختيار الوعاء المناسب للمكونات ووضع البيض ويتم إخفاقهم بالمضرب حتى يزداد حجم البيض وإضافة الدقيق بعد نخله، إضافة بعض المكونات السائلة مثل الحليب السائل والماء وتقليبهم.
- ذوبان الزبدة قبل وضعها وعندما تصبح سائلة يتم إضافتها مع القليل من الملح ونستمر بالتقليب لتصبح العجينة سائلة.
- تسخين المقلاة بحيث تكون غير لاصقة ثم إضافة ملعقة صغيرة من الزيت ووضع مقدار بسيط من العجينة لتشكيل الخبز وتقليبه على الجانبين بعد دقيقتين، تكرار تلك الخطوة مع باقي العجينة.
- يتم إختيار الحشوة حسب الرغبة سواء من اللحوم أو الدجاج اللذيذة بالإضافة إلي مقبلات الطعام الأساسية مثل الكاتشب والمايونيز وهما أكثر المكونات التي يتم استخدامها مع الكريب، إذا كان لديك رغبة في تحضير الكريب الحلو يمكنك متابعة تلك الخطوات ذاتها فقط يجب التغيير ووضع السكر بدلاً من الملح والحشو بأصناف الشوكولاتة أو الحلويات المرغوبة.
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