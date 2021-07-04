طريقة عمل أحمر الشفاه السحري الثابت بمكونات بسيطة من مطبخك

يبحث الكثيرون عن طريقة عمل أحمر الشفاه بمكونات طبيعية، لأنه من أهم مستحضرات التجميل التي يتم استخدامها بكثرة ولايمكن الاستغناء عنها، ويتجه الخبراء إلى استخدام المكونات الطبيعية لصنع المكياج لتجنب الضرر الناتج عن المواد الكيميائية، ويوجد طرق متعددة لصنع مكياجك بنفسك بمكونات من مطبخك، حيث يساعد المكياج على إخفاء عيوب البشرة ويمنحها شكل جذاب، كما يجعلها تبدو أكثر شبابا ويوحد لونها، ويخفي علامات التقدم في العمر والمسام الواسعة في البشرة الدهنية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل أحمر الشفاه السحري بمكونات من مطبخك.

مكونات عمل أحمر الشفاه

تتميز بأنها طبيعية ومتوفرة في مطبخك ولا يوجد بها أى مواد كيميائية ضارة، وسوف نقدم لكم المكونات وهى كالتالي:-

2 ثمرة من البنجر.

2 ملعقة كبيرة من الكركديه.

كوبين من الماء.

ذرة صغيرة من دم الغزال.

طريقة العمل

سوف نقدم لكم طريقةعمل أحمر الشفاه بمكونات طبيعية في المنزل بالخطوات التالية:-

نقطع ثمرتين من البنجر إلى أجزاء صغيرة ونضيف عليهم 2 ملعقة كبيرة من الكركديه. ثم نضيف 2 كوب من الماء ونرفع المكونات على النار حتى الغليان لمدة ربع ساعة. نصفي الخليط السابق ونتركه يبرد تماما. نخلط 3 ملاعق صغيرة من مغلي البنجر والكركديه مع ذرة صغيرة من دم الغزال(متوفر عند العطارين). نضع الخليط في علبة طلاء أظافر فارغة بعد غسلها وتعقيمها. نضع أحمر الشفاه باستخدام الفرشة وسنحصل على لون ثابت وجميل.

طريقة عمل البرايمر

هو كريم يتم وضعه قبل المكياج ليزيل الإفرازات الدهنية من الوجه ويقفل المسام الواسعة، ويتم تحضيره بخلط 2 ملعقة صغيرة من جل الصبار و2 ملعقة صغيرة من ماء الورد، ثم يتم توزيع البرايمر على الوجه باستخدام قطنة قبل وضع كريم الأساس.

طريقة عمل كريم الأساس

يستخدم كريم الأساس لإخفاء عيوب البشرة وتوحيد لونها ويتم تحضيره بالخطوات التالية:-

نخلط كوب من النشا مع 2 ملعقة من الشوفان المطحون ناعم جداً.

ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان على المكونات السابقة.

ثم نضع 10 نقط من زيت بذور العنب ونقوم بمزج المكونات جيداً.

نضع الكريم في علبة نظيفة ومعقمة ويفضل حفظه في الثلاجة.

يتم استخدام كريم الأساس قبل وضع المكياج مباشرة.

طريقة عمل مرطب طبيعي للشفاه بزيت جوز الهند يتم تحضير المرطب بخلط ملعقة كبيرة من شمع العسل مع 3 ملاعق من زيت جوز الهند وإذابتهم على حمام مائي، ثم نضيف قطرات من زيت النعناع ونخلط المكونات جيدا حتى تتجانس، ويتم وضع المرطب في علبة نظيفة ومعقمة وحفظه في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة عمل أحمرشفاه طبيعي

يمكن عمل أحمر شفاه طبيعي بالخطوات التالية: