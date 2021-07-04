تخلصي من الشعر الأبيض وعلامات الشيب بوصفة طبيعية وسهلة وبأقل تكلفة

شيب الشعر من الأمور المزعجة لكثير من الناس، حيث يعاني من هذه المشكلة كلا من الرجال والنساء، كما أن تعطي ظهور علامات الشيب شكل بأن الشخص قد يكون كبر في السن على رغم من صغر سنه، وكذلك يعمل على الشعور بالإحباط وخيبة الأمل لدى كثير من الناس، وقد يشيب الشعر نتيجة لعدة أسباب منها، عوامل الوراثة، وكبر السن، وكثرة أستخدام الصبغات الكيماوية الضارة، كل هذه الأسباب تعمل على ظهور الشعر باللون الأبيض، ونتيجة لهذه المشكلة جعلت الكثير من الرجال والنساء يلجأن إلى العمليات لصبغ الشعر باللون الأسود وهي تحتاج لكثير من المال، مع ضرر الشعر وعودة اللون الأبيض مرة أخرى بعد مرور الوقت، تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا وتمتعي بشعر أسود ولامع وقوي نتيجة لما تحتويه الخلطة الطبيعية التي نقدمها لكل من يعاني من هذه المشكلة، والتي تجعلكي تسترجعي شبابك وثقتك بنفسك، حيث تتعدد وصفات إزالة علامات الشيب ويوجد منها وصفة حبوب الحلبة مع زيت جوز الهند، وعصير الليمون مع زيت جوز الهند، وغلي أوراق الشاي، كل هذا يعمل على رجوع الشعر إلى لونه الطبيعي، ولكن عليكي الالتزام بالخطوات التالية للتخلص من الشعر الأبيض.

ربع كوب من الحلبة.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

نحضر إناء ونضعه على نار متوسطة، ونضع عليها خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وتقلب حتى تصبح على وشك الغليان تقريبا.

عند تسخين زيت جوز الهند، نضع عليه ملعقتان كبيرتان من حبوب الحلبة، ونقلبهم جيدا. بعد خلط زيت جوز الهند مع حبوب الحلبة، نرفع الخليط من النار، ونتركه لمدة عشر دقائق حتى يبرد.

بعد أن يبرد الخليط، نحضر مصفاة، لكي نقوم بتصفية حبوب الحلبة ونأخذ الزيت فقط في إناء محكم الغلق.

نمشط الشعر أولا قبل وضع الزيت بمشط خشبي، ثم نضع الزيت على فروة الرأس حتى الأطراف.

يترك الخليط على الشعر لمدة سبعة ساعات، بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالشامبو المناسب، وتلاحظين الفرق بين قبل وبعد الاستخدام وتتخلصي من مشكلة شيب الشعر.

وصفة التخلص من الشعر الأبيض ومكوناتها المكوناتطريقة التحضير