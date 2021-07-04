كيكة الشمواه كيكة باردة بدون فرن بدون بيض أو كريمة بمكونات بسيطة

كيكة الشمواه كيكة باردة بدون فرن ، في ظل بحث العديد من متابعينا عن طريقة لعمل كيكة سهلة بدون خبز أو عجن وبدون مكونات معقدة وبحثهم عن مكونات سهلة واقتصادية وطريقة إعداد كيكة لا تأخذ وقت في إعدادها تكون المنقذة في المناسبات وفي تقديمها إلي الضيوف، نقدم لكم اليوم مقالتنا عن أفضل كيكة البسكويت الباردة المعروفة بدون استخدام بيض أو كريمة في مكوناتها، وتمتاز بسهولة مكوناتها وتوافرها بسهولة، فقط تابعوا مقالتنا للتعرف علي مقادير كيكة الشمواه الباردة والتي تعتبر من الحلويات الفرنسية، حيث اشتهرت في المطاعم الفرنسية ومنها انتقلت إلي دول العالم، الآن يمكنك إعدادها بسهولة في البيت.

كيكة الشمواه كيكة باردة بدون فرن بالمكونات

تتكون كيكة الشمواه الباردة من طبقتين فقط طبقة البسكويت الباردة في قاع كيكة بسكويت باردة، والبسكويت في وصفة كيكة الشمواه بديل الدقيق حتى لا تحتاج إلي فرن للتسوية، وطبقة من الكريمة الاقتصادية التي سنعرض مكوناتها في الفقرة التالية .

300 جرام بسكويت سادة أو أياً نوع تفضلينه.

1/2 كوب من الزبدة ويمكنك استخدام الزبدة والماء معاً.

طبقة كيكة البسكويت الباردة

في محضرة الطعام، قومي بطحن البسكويت وأضيفي إليه 1/2 كوب من الزبدة حتى تحصلي علي قوام بسكويت مطحون ناعم، وفي صينية سهلة الفتح، قومي بوضع ورق الزبدة، وقومي بوضع البسكويت المطحون الطبقة الأولى من كيكة الشمواه بدون فرن وتسويته في الصينية جيداً، وقومي بتحضير طبقة كيكة الشمواه الثانية الكريمة المكونة من 4 مكونات كالتالي.

إليك في مقالتنا السابقة طريقة أخرى لعمل كيكة البسكويت الباردة بدون كريمة وبمكونات اقتصادية.

4 كوب حليب.

4 ملاعق حليب باودر.

2 عبوة كريم كراميل .

علبة من القشطة.

100 جرام من البسكويت.

طبقة الكريمة

إليك في مقالتنا السابقة طريقة عمل الباستا فلورا بمربي الفراولة الاقتصادية للشيف نجلاء الشربيني.

في حلة أضيفي الحليب وبودرة الكريم كراميل والحليب الباودر وقومي بإذابتهم علي البارد، ثم ارفعيهم علي النار دقيقتين حتى تتأكدي من أمتزاج كل المكونات، ثم في الخلاط أضيفي 100 جرام من البسكويت وإليهم علبة القشطة، ثم أضيفي خليط الحليب والكريم كراميل بعد ذوبانهم وقومي بخلطهم جيداً في الخلاط حتى تمتزج مكونات كيكة الشمواه الباردة، وأضيفيهم علي الطبقة الأولى من البسكويت واتركيها تبرد تماماً، ثم قومي بإدخالها الثلاجة مدة 3 ساعات حتى تتماسك طبقة الكريمة، وبعد خروجها من الثلاجة يمكنك تزيينها ب رشة من الكاكاو، واستمتعي ب كيكة الشمواه كيكة باردة بدون فرن.