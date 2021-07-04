ماسك القهوة الطبيعي المناسب لجميع أنواع البشرة والشعر بضمان نجاح مئة بالمئة

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ماسك القهوة من الماسكات المميزة للوجه، فبالرغم من أن القهوة تعتبر من أهم الوصفات المسئولة عن تعديل المزاج، إلا أنها تحتوي على مميزات كثيرة جدًا مرتبطة بالبشرة، فهي تعطي نضارة وتحسين للبشرة، تقلل الانتفاخات بالوجه الناتجة عن نوم الفرد لعدد ساعات كثيرة، ترطب البشرة وتغذيها، تؤخر ظهور علامات الشيخوخة التي تبدأ في الظهور بعد سن الأربعين، تقلل من ظهور البثور والبقع بالوجه، تفتح البشرة وتبيض الأماكن الداكنة بالوجه، تساعد على زيادة إنتاج الكولاجين والإيلاستين في البشرة مما يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة، تعالج السيلولايت أو الإسترتش ماركس، عامِل مساعد في تقشير البشرة وشد الوجه ويعالج البشرة من الحروق والاحمرار والالتهاب الناتج عن الشمس، حيث أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، وبالتالي فهو يحمي البشرة، لذا فماسك القهوة يعد واحد من أهم الماسكات المشهورة للوجه، بمكوناته الطبيعية السهلة والبسيطة، والموجودة والمتوافرة في كل منزل.مكونات ماسك القهوة للوجه
- 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون(لا يوضع في حالة البشرة الدهنية)
- 4 ملعقة كبيرة لبن
- 1 ملعقة كبيرة قهوة (يمكن تزويدها حسب القوام)
- سكر(حسب القوام)
- عصير نصف ليمونه( لا يوضع في حالة البشرة الحساسة)
- قبل وضع الماسك على الوجه، يجب تفتيح مسام البشرة، بوضع فوطة مبللة بالماء الساخن على الوجه(أو باستخدام جهاز بخار الوجه).
- يوضع على الوجه، باستثناء منطقة ما تحت العين.
- يُترك على الوجه من رُبع ساعة إلى تلت ساعة.
- يُفرك الماسك بحركات دائرية.
- يُغسل الوجه بالماء الفاتر.
- يتم غلق مسام البشرة باستخدام تونر، باستثناء وضعه على منطقة ما تحت العين.
- نرطب البشرة بكريمات خاصة بالترطيب.
ماسك القهوة للشعر
ماسك القهوة للشعر يعتبر وصفة رائعة لتطويل الشعر بمكون واحد فقط، وهي تعتمد على مكون واحد، وهو المكون الرئيسي، متعددة النتائج وتحارب القشرة، تطيل الشعر وتغذيه، تساهم في إنبات الشعر، ولديها الكثير والكثير من الخصائص المميزة التي سوف تفعلها لشعركم، في هذه الوصفة سوف نعتمد على مكون واحد وهو القهوة، القهوة تحتوي على عنصر الكافيين، وهذا العنصر ربما يكون شربه بكثرة يؤدي إلى ضرر بالجسم والأسنان، لكن بالنسبة للشعر فهو رائع جدًا، فهو يحرك الدورة الدموية في فروة الرأس ويحفز البوصيلات على النمو أكثر فأكثر، وإليكم الطريقة بالتفصيل.مكونات ماسك القهوة للشعر
- قهوة سريعة الذوبان أو حبات بُن تُطحن بالمنزل، للحصول على أفضل النتائج
- إضافة ما تريدونه من الزيوت المحببة التي تعزز فائدة القهوة(مثل زيت اللوز الحلو، زيت الخروع، زيت الأرجان)
- خلط الزيوت بملعقة كبيرة ممتلئة من القهوة.
- غسل الشعر بالشامبو قبل استخدام الوصفة.
- تدليك فروة الرأس.
- وضع الخلطة على فروة الرأس وتدليكها جيدًا.
- لف الشعر وتركه من ساعة إلى ثلاثة ساعات.
- غسل الشعر.
في حالة عدم الرغبة في رائحة القهوة العالقة بالشعر، يتم إضافة لتر من الماء إلى 3 ملعقة من الخل، ويتم تطبيق هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا لضمان أفضل النتائج.
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ماسك القهوة من الماسكات المميزة للوجه، فبالرغم من أن القهوة تعتبر من أهم الوصفات المسئولة عن تعديل المزاج، إلا أنها تحتوي على مميزات كثيرة جدًا مرتبطة بالبشرة، فهي تعطي نضارة وتحسين للبشرة، تقلل الانتفاخات بالوجه الناتجة عن نوم الفرد لعدد ساعات كثيرة، ترطب البشرة وتغذيها، تؤخر ظهور علامات الشيخوخة التي تبدأ في الظهور بعد سن الأربعين، تقلل من ظهور البثور والبقع بالوجه، تفتح البشرة وتبيض الأماكن الداكنة بالوجه، تساعد على زيادة إنتاج الكولاجين والإيلاستين في البشرة مما يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة، تعالج السيلولايت أو الإسترتش ماركس، عامِل مساعد في تقشير البشرة وشد الوجه ويعالج البشرة من الحروق والاحمرار والالتهاب الناتج عن الشمس، حيث أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، وبالتالي فهو يحمي البشرة، لذا فماسك القهوة يعد واحد من أهم الماسكات المشهورة للوجه، بمكوناته الطبيعية السهلة والبسيطة، والموجودة والمتوافرة في كل منزل.مكونات ماسك القهوة للوجه
- 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون(لا يوضع في حالة البشرة الدهنية)
- 4 ملعقة كبيرة لبن
- 1 ملعقة كبيرة قهوة (يمكن تزويدها حسب القوام)
- سكر(حسب القوام)
- عصير نصف ليمونه( لا يوضع في حالة البشرة الحساسة)
- قبل وضع الماسك على الوجه، يجب تفتيح مسام البشرة، بوضع فوطة مبللة بالماء الساخن على الوجه(أو باستخدام جهاز بخار الوجه).
- يوضع على الوجه، باستثناء منطقة ما تحت العين.
- يُترك على الوجه من رُبع ساعة إلى تلت ساعة.
- يُفرك الماسك بحركات دائرية.
- يُغسل الوجه بالماء الفاتر.
- يتم غلق مسام البشرة باستخدام تونر، باستثناء وضعه على منطقة ما تحت العين.
- نرطب البشرة بكريمات خاصة بالترطيب.
ماسك القهوة للشعر
ماسك القهوة للشعر يعتبر وصفة رائعة لتطويل الشعر بمكون واحد فقط، وهي تعتمد على مكون واحد، وهو المكون الرئيسي، متعددة النتائج وتحارب القشرة، تطيل الشعر وتغذيه، تساهم في إنبات الشعر، ولديها الكثير والكثير من الخصائص المميزة التي سوف تفعلها لشعركم، في هذه الوصفة سوف نعتمد على مكون واحد وهو القهوة، القهوة تحتوي على عنصر الكافيين، وهذا العنصر ربما يكون شربه بكثرة يؤدي إلى ضرر بالجسم والأسنان، لكن بالنسبة للشعر فهو رائع جدًا، فهو يحرك الدورة الدموية في فروة الرأس ويحفز البوصيلات على النمو أكثر فأكثر، وإليكم الطريقة بالتفصيل.مكونات ماسك القهوة للشعر
- قهوة سريعة الذوبان أو حبات بُن تُطحن بالمنزل، للحصول على أفضل النتائج
- إضافة ما تريدونه من الزيوت المحببة التي تعزز فائدة القهوة(مثل زيت اللوز الحلو، زيت الخروع، زيت الأرجان)
- خلط الزيوت بملعقة كبيرة ممتلئة من القهوة.
- غسل الشعر بالشامبو قبل استخدام الوصفة.
- تدليك فروة الرأس.
- وضع الخلطة على فروة الرأس وتدليكها جيدًا.
- لف الشعر وتركه من ساعة إلى ثلاثة ساعات.
- غسل الشعر.
في حالة عدم الرغبة في رائحة القهوة العالقة بالشعر، يتم إضافة لتر من الماء إلى 3 ملعقة من الخل، ويتم تطبيق هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا لضمان أفضل النتائج.
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