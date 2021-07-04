خلطة سحرية لتكثيف وإنبات شعر الحواجب والرموش ومليء الفراغات بدون مكياج، يعتبر شكل الحواجب والرموش من أبرز عوامل الجمال لدي المرأة ولهذا تهتم دائماً بالعناية والحفاظ علي مظهرها.

ولكن مع كثرة استخدام الرموش الاصطناعية أو منتجات تحديد الحواجب فإنها تتعرض بسهولة إلي التساقط مما تمنحك عمراً أكبر.

حيث أن قلة كثافة شعر الحواجب والرموش تمثل مشكلة كبيرة وذلك لأن النساء ترغب في إبراز ملامحها بصورة أفضل.

ويمكنك التغلب علي هذه المشكلة من خلال اختيار الخلطات الطبيعية وهذا لسرعتها في منحك النتيجة المطلوبة لاحتوائها علي زيوت قوية وفعالة.

أقوي خلطة لتكثيف وإنبات شعر الحواجب والرموش بدون مستحضرات تجميل

تكثيف الحواجب وتطويل الرموش من أكثر ما يهم الفتيات والسيدات حيث أن شكل الحواجب والرموش هو ما يبرز ويزيد من جمال الوجه.

ولذا تقوم باستخدام مستحضرات التجميل المتعددة للحصول علي المظهر المطلوب ولكنها حلول قصيرة المدي.

كما أنه سريعاً ما يعود شكل الحواجب والرموش إلي طبيعتها خاصةً عند إزالة المكياج منها.

ولهذا سوف أقدم لكم خلطة سحرية لتكثيف وإنبات شعر الحواجب والرموش وزيادة قوتها بدون مكياج.

خلطة هلام الألوفيرا والعسل لتكثيف وإنبات شعر الحواجب والرموش ومليء الفراغات

يعد الألوفيرا من أقوي المكونات التي تحتوي علي مواد طبيعية هامة لزيادة نمو شعر الحواجب والرموش.

كما يساعد علي تحفيز إنتاج بصيلات جديدة في منطقة الحواجب والرموش.

العسل من أفضل العلاجات لتكثيف الحواجب ومليء الفراغات وتطويل الرموش وهذا لاحتوائه علي كمية كبيرة من الفيتامينات.

والتي تساعد علي تسريع نمو شعر الحواجب والرموش وزيادة كثافتهم.

ملعقة كبيرة من هلام الألوفيرا.

ملعقة صغيرة من العسل.

1/2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

أعواد من القطن.

مكونات خلطة تكثيف وإنبات شعر الحواجب والرموش

في وعاء صغير قومي بمزج المكونات جيداً حتي تحصلي علي قوام متجانس.

يتم غسل الوجه قبل استخدام الخلطة للحصول علي نتيجة أفضل.

ثم تدهن الحواجب والرموش بأعواد القطن مع التدليك لبضع دقائق.

وتترك الخلطة لمدة 40 دقيقة ثم تغسل بالماء.

وتستخدم 3 مرات أسبوعياً لحواجب ورموش كثيفة ومثالية.

طريقة تحضير خلطة تكثيف وإنبات شعر الحواجب والرموش وكيفية الاستخدام