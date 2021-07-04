كريم الخميرة المعجزة لبشرة أفتح 4 درجات ومشدودة ونضرة بلا بقع مثل بشرة الكوريات من أول دهنة

كريم الخميرة هو سر بياض بشرة الكوريين التي تبحث عنه العديد من السيدات للحصول على بشرة بيضاء ونضرة، وصافية وخالية من اي بقع أو حبوب، حيث تحلم كل فتاة بأن تصبح بشرتها مشرقة بدون استخدام أي مواد تجميل أو مساحيق، واليوم سنخبركِ بأهم أسرار المرأة الكورية في العناية ببشرتها، وطريقة إعداده منزلياً بكل سهولة.كريم الخميرة
وصفات الخميرة لها تأثير ممتاز لتببيض اليدين والبشرة، فالخميرة غنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة والتي تمنحها نضارة وجمال، واليوم سنخبركم بطريقة عمل الكريم الصحيحة لتفتيح البشرة والوجه والمناطق الحساسة، بل ويمكن استخدامها لتفتيح اليدين والقدمين والرقبة أيضاً.المكونات
- كوب من الزبادي.
- ملعقة من الخميرة.
- نصف ملعقة من العسل.
- ملعقة من النشا.
طريقة الاستخدام
- قومي بمزج المكونات السابقة جيداً، حتى تحصلي على خليط ذو قوام كريمي مناسب.
- ثم قومي بتوزيع الكريم على البشرة واليدين والرقبة، ويترك لمدة نصف ساعة.
وبعد ذلك قومي بشطفه جيداً، ووضع كريم مرطب، ولا تتعرضي لأشعة الشمس لذا لابد من استخدامه قبل النوم، وشطفه ثم اذهبي للنوم وفي الصباح ستلاحظين بشرة نضرة وناعمة، حيث تقوم الفيتامينات الموجودة في الزبادي والخميرة بإعدادة بناء طبقة رقيقة وجديدة من الجلد.ماسك البطاطس لتفتيح البشرة
للحصول على بشرة بيضاء وليس بها أي بقع من الشمس، يمكن استخدام قناع البطاطس، وهو مكون من البطاطس
والدقيق وعصير الليمون للبشرة العادية أما الحساسة فيتم استبداله بالحليب، وطريقته كالتالي:
- تُسلق البطاطس وتُهرس، ويضاف إليها الدقيق والليمون أو الحليب حسب الرغبة.
- يتم فرد المزيج على اليدين والوجه لمدة 15 دقيقة؛ ثم يغسل بالماء الدافئ وتجفف البشرة برفق.
له تأثير فعال في إزالة كل البقع، ويمكن استخدامه ليس فقط لليدين، ولكن أيضًا لبشرة الوجه والرقبة، يساعد قناع
الطماطم ودقيق الشوفان، إلى جانب التبييض، على فتح المسام، يجب أن تأخذ بنسب متساوية من الطماطم
المبشورة، ودقيق الشوفان، ويتم مزجها جيداً، ثم توضع لمدة 30 دقيقة وتُغسل بالماء الدافئ، ويمكن استخدام تلك
الوصفة بالتبادل مع كريم الخميرة وسوف تحصلين على بشرة رائعة في أقل من أسبوع واحد فقط.
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كريم الخميرة هو سر بياض بشرة الكوريين التي تبحث عنه العديد من السيدات للحصول على بشرة بيضاء ونضرة، وصافية وخالية من اي بقع أو حبوب، حيث تحلم كل فتاة بأن تصبح بشرتها مشرقة بدون استخدام أي مواد تجميل أو مساحيق، واليوم سنخبركِ بأهم أسرار المرأة الكورية في العناية ببشرتها، وطريقة إعداده منزلياً بكل سهولة.كريم الخميرة
وصفات الخميرة لها تأثير ممتاز لتببيض اليدين والبشرة، فالخميرة غنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة والتي تمنحها نضارة وجمال، واليوم سنخبركم بطريقة عمل الكريم الصحيحة لتفتيح البشرة والوجه والمناطق الحساسة، بل ويمكن استخدامها لتفتيح اليدين والقدمين والرقبة أيضاً.المكونات
- كوب من الزبادي.
- ملعقة من الخميرة.
- نصف ملعقة من العسل.
- ملعقة من النشا.
طريقة الاستخدام
- قومي بمزج المكونات السابقة جيداً، حتى تحصلي على خليط ذو قوام كريمي مناسب.
- ثم قومي بتوزيع الكريم على البشرة واليدين والرقبة، ويترك لمدة نصف ساعة.
وبعد ذلك قومي بشطفه جيداً، ووضع كريم مرطب، ولا تتعرضي لأشعة الشمس لذا لابد من استخدامه قبل النوم، وشطفه ثم اذهبي للنوم وفي الصباح ستلاحظين بشرة نضرة وناعمة، حيث تقوم الفيتامينات الموجودة في الزبادي والخميرة بإعدادة بناء طبقة رقيقة وجديدة من الجلد.ماسك البطاطس لتفتيح البشرة
للحصول على بشرة بيضاء وليس بها أي بقع من الشمس، يمكن استخدام قناع البطاطس، وهو مكون من البطاطس
والدقيق وعصير الليمون للبشرة العادية أما الحساسة فيتم استبداله بالحليب، وطريقته كالتالي:
- تُسلق البطاطس وتُهرس، ويضاف إليها الدقيق والليمون أو الحليب حسب الرغبة.
- يتم فرد المزيج على اليدين والوجه لمدة 15 دقيقة؛ ثم يغسل بالماء الدافئ وتجفف البشرة برفق.
له تأثير فعال في إزالة كل البقع، ويمكن استخدامه ليس فقط لليدين، ولكن أيضًا لبشرة الوجه والرقبة، يساعد قناع
الطماطم ودقيق الشوفان، إلى جانب التبييض، على فتح المسام، يجب أن تأخذ بنسب متساوية من الطماطم
المبشورة، ودقيق الشوفان، ويتم مزجها جيداً، ثم توضع لمدة 30 دقيقة وتُغسل بالماء الدافئ، ويمكن استخدام تلك
الوصفة بالتبادل مع كريم الخميرة وسوف تحصلين على بشرة رائعة في أقل من أسبوع واحد فقط.
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