ماسكات لعلاج حب الشباب للحصول على بشرة موحدة ونضرة بكل سهولة

تبحدث العديد من الفتيات والشباب أيضاً عن ماسكات لعلاج حب الشباب فهذه المشكلة تعد من أكثر المشاكل التي تواجه الجميع في تلك المرحلة العمرية بسبب تغير الهرمونات أو العوامل الخارجية، ولحل تلك المشكلة المؤرقة قد جمعنا لكم في هذا المقال عدة وصفات مجربة تمكنك من التخلص من الحبوب نهائياً فتابعونا.

ماسكات لعلاج حب الشباب ماسك خل التفاح والعسل:

يمتلك خل التفاح قدرة كبيرة على محاربة الجراثيم والبكتريا التي تنشط في خلايا الجلد وتسبب ظهور حب الشباب فهو مادة مطهرة كبيرة وكذلك العسل سعطي البشرة التغذية التي يحتاجها للحصول على النضارة والصفاء المطلوب وكل ما تحتاجه لتحضير الماسك هو:

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ملعقتان صغيرتان من مستخلص الشاي الأخضر البارد.

خمس ملاعق صغيرة من السكرالأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض الخام.

خطوات تحضير الماسك:

ضعي العسل مع خل التفاح معاً في وعاء وقلبي حتى يمتزجان معاًز أضيفي السكر وقلبي حتى يذوب قم أضيفي الشاي. قلبي الخليط جيداً حتى يكون ماسك جاهز للاستخدام. من المهم غسل الوجه أولاً بصابون طبي أو بغسول مناسب للبشرة. وزعي الماسك على الوجه كله مع التدليك برفق بالأصابع. اتركي الماسك على وجهك خاصة على مناطق الحبوب لمدة عشر دقائق. يغسل الماسك بالماء الفاتر كما يجب ترطيب الوجه بالمرطب المناسب بعد الماسك. كرري الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.

ماسكات لعلاج حب الشباب بالحليب والكركم:

يعرف الكركم بقدرته الكبيرة المضادة للأكسدة فهو يعمل على إزالة السموم من الجلد وتنظيف المسام مما يمنع نشاط البكتريا وتكوين الحبوب كما يحفز الكركم خلايا الجلد على التجدد للتخلص من القديمة وإنتاج خلايا نضرة وتصبح البشرة أكثر إشراقاً.

لتحضير الماسك تحتاجين إلى:

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض الخام.

ثلاث ملاعق صغيرة من اللبن السائل.

خطوات تحضير الماسك: