طرق عمل عصير البطيخ بكذا وصفة مختلفة

مع بداية فصل الصيف في الفترة الأخيرة تعرضت جميع البلاد لموجة حر هائلة لذلك فإن أفضل طريقة لمواجهة هذا الحر الشديد هي عصائر بالبطيخ فيمكنك من البطيخ أن تصنع أفضل مشروبات باردة ومنعشة تمكنك من مواجهة هذا الحر وتعوض جسمك ما يفقده من سوائل، تابعينا في هذا المقال لمعرفة أفضل المشروبات المحضرة من البطيخ. عصائر بالبطيخ عصائر بالبطيخ تناول هذا العصير لترطيب الجسم واستعادة النشاط الجسم والتغلب على الحر الشديد مشروب البطيخ بالليمون: مشروب البطيخ بالليمون: تحتاج إلى: ثلاثة أكواب من البطيخ الأحمر.

كوب من الشاي المخمر.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من السكر الأبيض.

عصير نصف ليمونة واحدة. خطوات تحضير المشروب: قومي بإذابة الماء في السكر وقلبي جيداً حتى يختفي. ضعي الخليط على نار هادئة واتركيه حتى حتى يسخن. ارفعي الخليط من على على النار واتركي الماء يبرد. أضيفي الشاي إلى الماء وقلبي وبعدها أضيفي الليمون وقلبي. أحضري البطيخ وقطيعه إلى قطع صغيرة مع إزالة البذور. يوضع الخليط بالإضافة إلى البطيخ في الخلاط وتخلط المكونات جيداً. أحضري أكواب التقديم وضعي بها مكعبات من الثلج. أضيفي المشروب وقدميه بارد. يمكنك إدخالة الثلاجة قبل التقديم ليكون بارد. عصائر بالبطيخ بالشمام: عصائر بالبطيخ بالشمام: تحتاجين إلى: كوب من الشمام الأصفر المقطع إلى قطع صغيرة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثلاثة أكواب من البطيخ المقطع إلى قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

نصف كوب من الشربات أو القطر متوسط الكثافة. خطوات تحضير المشروب: قومي بتقطيع كلاً من الشمام والبطيخ إلى قطع مع إذالة البذور. ضعي القطع في الثلاجة أو المبرد حتى تكون باردة قدرالإمكان. أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به قطع الفاكهة. أضيفي الشربات وعصير الليمون وبشر الليمون واخلطي. اخلطي المكونات جيداً معاً حتى يصبح الخليط ناعم للغاية. يمكنك عدم استخدام الشربات واستخدام الماء المثلج العادي والتحلية بالسكر. ليصبح العصير أكثر صحة يمكنك التحلية بالعسل بدلاً من السكر. وزعي المشروب على أكواب التقديم مع إضافة مكعبات من الثلج المجروش في كل كوب. يزين بأوراق النعناع وشرائح الليمون الطازج ويقدم بارد. الوسوم

مع بداية فصل الصيف في الفترة الأخيرة تعرضت جميع البلاد لموجة حر هائلة لذلك فإن أفضل طريقة لمواجهة هذا الحر الشديد هي عصائر بالبطيخ فيمكنك من البطيخ أن تصنع أفضل مشروبات باردة ومنعشة تمكنك من مواجهة هذا الحر وتعوض جسمك ما يفقده من سوائل، تابعينا في هذا المقال لمعرفة أفضل المشروبات المحضرة من البطيخ. عصائر بالبطيخ عصائر بالبطيخ تناول هذا العصير لترطيب الجسم واستعادة النشاط الجسم والتغلب على الحر الشديد مشروب البطيخ بالليمون: مشروب البطيخ بالليمون: تحتاج إلى: ثلاثة أكواب من البطيخ الأحمر.

كوب من الشاي المخمر.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من السكر الأبيض.

عصير نصف ليمونة واحدة. خطوات تحضير المشروب: قومي بإذابة الماء في السكر وقلبي جيداً حتى يختفي. ضعي الخليط على نار هادئة واتركيه حتى حتى يسخن. ارفعي الخليط من على على النار واتركي الماء يبرد. أضيفي الشاي إلى الماء وقلبي وبعدها أضيفي الليمون وقلبي. أحضري البطيخ وقطيعه إلى قطع صغيرة مع إزالة البذور. يوضع الخليط بالإضافة إلى البطيخ في الخلاط وتخلط المكونات جيداً. أحضري أكواب التقديم وضعي بها مكعبات من الثلج. أضيفي المشروب وقدميه بارد. يمكنك إدخالة الثلاجة قبل التقديم ليكون بارد. عصائر بالبطيخ بالشمام: عصائر بالبطيخ بالشمام: تحتاجين إلى: كوب من الشمام الأصفر المقطع إلى قطع صغيرة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثلاثة أكواب من البطيخ المقطع إلى قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

نصف كوب من الشربات أو القطر متوسط الكثافة. خطوات تحضير المشروب: قومي بتقطيع كلاً من الشمام والبطيخ إلى قطع مع إذالة البذور. ضعي القطع في الثلاجة أو المبرد حتى تكون باردة قدرالإمكان. أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به قطع الفاكهة. أضيفي الشربات وعصير الليمون وبشر الليمون واخلطي. اخلطي المكونات جيداً معاً حتى يصبح الخليط ناعم للغاية. يمكنك عدم استخدام الشربات واستخدام الماء المثلج العادي والتحلية بالسكر. ليصبح العصير أكثر صحة يمكنك التحلية بالعسل بدلاً من السكر. وزعي المشروب على أكواب التقديم مع إضافة مكعبات من الثلج المجروش في كل كوب. يزين بأوراق النعناع وشرائح الليمون الطازج ويقدم بارد.

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