طريقة إنبات شعر الرأس بوصفات طبيعية احصلي على شعر كثيف وطويل

تبحث العديد من السيدات عن طريقة تمكنهن من إنبات شعر الرأس بوصفات طبيعية فالكثيرات يعانين من مشكلة الشعر الخفيف خاصة في منطقة مقدمة الرأس والتي تسبب الحرج والضيق لكثير من السيدات، يمكنك الحصول على نتيجة رائعة من خلال استخدام مجموعة من المواد الطبيعية والمتوفرة في المنزل فتابعينا في هذا المقال لتعرفي الوصفات.

إنبات شعر الرأس

لست بحاجة إلى الذهاب إلى عيادات التجميل لعمل زراعة شعر أو صرف مبالغ طائلة لحل تلك المشكلة فهناك مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يمكنك عملها وستعطيك نتيجة مرضية.

وصفة ماء البصل لتكثيف الشعر:

يحتوي البصل على الكبريت وهو عنصر هام للشعر فهو يحفز خلايا الجلد والشعر على إنتاج بروتين الكولاجين الذي يساعد على إنبات الشعر ويزيد من كثافته وطوله كما يغذيه ويجعله أكثر نضارة.

يمكنك عمل الوصفة كالآتي:

قومي بإحضار بصلتان كبيرتان أو بصلة واحدة وقشريها وافرميها في الكبة. استخدمي المصفاه لعصر البصل واستخراج السوائل كلها منه. قومي بتنظيف شعرك بالماء والشامبو المناسب لشعرك ثم قسمي شعرك إلى أجزاء. استخدمي وماء البصل وضعيه على فروة الرأس. دلكي فروة رأسك جيداً بماء البصل ويمكنك دهن الشعر أيضاً. اتركي الماء على رأسك لمدة نصف ساعة أو ساعة. اغسلي بعدها بالماء والبلسم المناسب لشعرك مع تكرار الوصفة يومين أو ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتائج.

إنبات شعر الرأس بزيوت طبيعية:

هناك العديد من الزيوت الرائعة التي تمتلك خواص معالجة للشعر أشهرها زيت الخروع وزيت جوز الهند فكلاهما فعالان في تكثيف الشعر وتحفيز بصيلة الشعر على إنتاج الشعر مرة أخرى وبشكل أسرع.

يعمل زيت الخروع وزيت جوز الهند على زيادة تدفق الدورة الدموية في فروة الرأس مما يحفز من إيصال الأكسجين والمواد الغذائية إلى فروة الرأس ويمتص الزيوت بشكل أفضل.

كل ما عليك فعله هو خلط كميات متساوية من كلا الزيتين على حمام مائي ساخن ثم توزيع هذا الخليط على شعرك بأكمله خاصة الأماكن التي تحتاج إلى إنبات مثل مقدمة الرأس وعمل حمام زيت لمدة نصف ساعة ثم غسل الشعر.