طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالكاكاو بمكونات موجودة في كل مطبخ

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق ، يعد البسكويت من الأشياء الأساسية والتي يتم تتناولها بشكل يومي خاصة الأطفال، حيث أنه يمكن تناوله على وجبة الفطور أو تناوله خلال اليوم، بالإضافة إلى أنه يمكن إعداده في المنزل بكل سهولة وخلال عشر دقائق فقط دون أي مجهود لإعداده، وسنقوم بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بالطريقة.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالكاكاو

بسكويت العشر دقائق من أنواع البسكويت السهلة التحضير والتي لا تحتاج إلى أي وقت أو مجهود، انتشر هذا النوع من البسكويت خلال وقت قصير وخاصة فى وقت بدء انتشار فيروس كورونا المسجد، ومع ساعات الحظر والالتزام بالتواجد فى المنزل على مدار اليوم بدا ينتشر ترند بسكويت العشر دقائق، وأصبح من افضل أنواع البسكويت لدى الجميع فى كافة أنحاء العالم.

المكونات:

ثلاث بيضات.

ملعقتان من البيكنج بودر.

ست أكواب من دقيق القمح الأبيض.

ست ملاعق كبيرة حجم كبير من اللبن السائل.

كوب ونصف من السكر البودرة.

خمس ملاعق حجم كبير من الكاكاو.

كوب ونصف من الزبدة مخلوط مع زيت نباتي .

اثنين ظرف من الفانيليا.

في إناء عميق يضاف السكر و الزبدة المخلوطة مع الزيت ونضيف الفانيليا، ومن ثم نقوم بخفق المكونات جيداً مع بعضها حتى يذوب السكر مع باقي المكونات، ونقوم بالتقليب حوالي خمس دقائق.

ثم نضيف الحليب والكاكاو ويجب نخل الكاكاو حتى لا يتكون كتل ونقوم بالتقليب حتى تختلط الكاكاو مع باقي المكونات.

بعد ذلك يتم إضافة الدقيق بشكل تدريجي حتى تنتهي كمية الدقيق مع الضرب بالمضرب اليدوي حتى تتكون عجينة متماسكة.

نقوم بتشكيل العجينة على الشكل الذي نريده، وبعد ذلك نضعه في صينية مغطاة بورق الزبدة.

نقوم بتشكيل العجينة على الشكل الذي نريده، وبعد ذلك نضعه في صينية مغطاة بورق الزبدة. يتم وضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويترك البسكويت في الفرن حتى ينضج.

بعد أن ينضج يتم تقديمه، ومن الممكن تزينه باستخدام صوص الكراميل أو صوص الشيكولاتة، وأيضاً يمكن إضافة الشيكولاتة الشيبس البيضاء.

يراعى عدم نقل البسكويت من الصينية إلا بعد أن يجف تماماً حتى لا يُكسر.

خطوات تحضير بسكويت العشر دقائق