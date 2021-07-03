جربي ملعقة واحدة من الفازلين لإزالة شعر العانة وتخلصي منه نهائياً .. نتيجة سحرية ومبهرة

يعتبر الفازلين من أشهر المستحضرات التجميلية التي تدخل في صناعة الكثير من منتجات التجميل الخاصة بالشعر والبشرة، ويتم استخدامه منذ قديم الزمان في ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف والتشققات، حيث أنه لا يحتوي على أي مواد كيميائية تضر الجسم، ومن أهم استخداماته التي لا يعرفها الكثيرون عنه أن يساعد على إزالة شعر العانة والشعر الزائد من الجسم بشكل نهائي، ويتم استخدامه كبديل طبيعي وغير مكلف لليزر، وسوف ننشر لكم بعض وصفات الفازلين للتخلص من الشعر نهائياً في هذا المقال. وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة مكونات الوصفة: نصف ملعقة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من طحين الحمص.

ثلاثة ملاعق من الحليب السائل.

نصف ملعقة من مسحوق الكركم. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخلط كلاً من الدقيق الحمص مع الحليب والكركم في بولة صغيرة بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بإضافة الفازلين إلى هذا الخليط، ونقلب جيداً.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على الجسم في نفس اتجاه نمو الشعر.

ونتركه لمدة عشر دقائق على الأقل حتى يجف تماماً.

ثم نقوم بإزالته في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر.

ونقوم بغسل الجسم جيداً بالماء الدافئ ثم البارد.

يجب تكرار هذه الوصفة كل يوم بانتظام لتحقيق أفضل النتائج. وصفة الفازلين لإزالة الشعر وصفة الفازلين لإزالة الشعر مكونات الوصفة: كمية مناسبة من الفازلين.

كمية مناسبة من نبات السعد البودرة. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخلط المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نفرد الخليط على الجسم في نفس اتجاه نمو الشعر جيداً.

ونتركه حتى يبرد تماماً حوالي ربع ساعة.

بعد ذلك نقوم بإزالته في الاتجاه المعاكس، ونغسل الجسم جيداً بالماء الدافئ ثم البارد.

ونجفف البشرة برفق.

لتقليل التهابات هذه المنطقة والاحمرار الناتج عن إزالة الشعر نقوم بخلط كمية مناسبة من بودرة الثلج مع أخرى من الماء، حتى نحصل على خليط متجانس ونقوم بتوزيعه على البشرة ونتركه حتى يجف، ثم نقوم بغسلها بالماء البارد، ويمكن استخدام ماء الورد كتونر طبيعي لغلق المسام وإزالة أي لون من البشرة. الوسوم

يعتبر الفازلين من أشهر المستحضرات التجميلية التي تدخل في صناعة الكثير من منتجات التجميل الخاصة بالشعر والبشرة، ويتم استخدامه منذ قديم الزمان في ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف والتشققات، حيث أنه لا يحتوي على أي مواد كيميائية تضر الجسم، ومن أهم استخداماته التي لا يعرفها الكثيرون عنه أن يساعد على إزالة شعر العانة والشعر الزائد من الجسم بشكل نهائي، ويتم استخدامه كبديل طبيعي وغير مكلف لليزر، وسوف ننشر لكم بعض وصفات الفازلين للتخلص من الشعر نهائياً في هذا المقال. وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة مكونات الوصفة: نصف ملعقة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من طحين الحمص.

ثلاثة ملاعق من الحليب السائل.

نصف ملعقة من مسحوق الكركم. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخلط كلاً من الدقيق الحمص مع الحليب والكركم في بولة صغيرة بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بإضافة الفازلين إلى هذا الخليط، ونقلب جيداً.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على الجسم في نفس اتجاه نمو الشعر.

ونتركه لمدة عشر دقائق على الأقل حتى يجف تماماً.

ثم نقوم بإزالته في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر.

ونقوم بغسل الجسم جيداً بالماء الدافئ ثم البارد.

يجب تكرار هذه الوصفة كل يوم بانتظام لتحقيق أفضل النتائج. وصفة الفازلين لإزالة الشعر وصفة الفازلين لإزالة الشعر مكونات الوصفة: كمية مناسبة من الفازلين.

كمية مناسبة من نبات السعد البودرة. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخلط المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نفرد الخليط على الجسم في نفس اتجاه نمو الشعر جيداً.

ونتركه حتى يبرد تماماً حوالي ربع ساعة.

بعد ذلك نقوم بإزالته في الاتجاه المعاكس، ونغسل الجسم جيداً بالماء الدافئ ثم البارد.

ونجفف البشرة برفق.

لتقليل التهابات هذه المنطقة والاحمرار الناتج عن إزالة الشعر نقوم بخلط كمية مناسبة من بودرة الثلج مع أخرى من الماء، حتى نحصل على خليط متجانس ونقوم بتوزيعه على البشرة ونتركه حتى يجف، ثم نقوم بغسلها بالماء البارد، ويمكن استخدام ماء الورد كتونر طبيعي لغلق المسام وإزالة أي لون من البشرة.

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