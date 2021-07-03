طريقة عمل المسقعة على أصولها بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

تعد المسقعة من أكثر الأكلات الشعبية المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتم تحضير المسعقة بأكثر من طريقة وتختلف تحضيرها من دولة لأخرى وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير المسقعة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المسقعة بالصلصة. طريقة عمل المسقعة بالصلصة طريقة عمل المسقعة بالصلصة المقادير ثلاثة ثمرات من الباذنجان الرومي.

ثمرتان من الفلفل الأحمر.

خمسة ثمرات من الطماطم.

ثلاثة ثمرات من البطاطس.

ثلاثة فصوص من الثوم.

خل أبيض.

بصلة متوسطة الحجم.

نصف ملعقة من الملح الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف كأس من الزيت النباتي. طريقة التحضير في بداية الأمر يتم غسل الطماطم جيداً وبعد ذلك يتم تقطيعها إلى مكعبات كبيرة الحجم ومن ثم يتم وضعها في الخلاط الكهربائي مع ربع كأس من المياه ويتم الخلط جيداً لحين أن يصبح مثل العصير. بعد ذلك يتم تصفيتها وتركها جانباً، القيام بتقشير البصل وغسله جيداً ثم القيام بتقطيعه إلى حلقات دائرية ويتم وضعه جانباً. بعد ذلك يتم تقشير الثوم وهرسه لحين أن يصبح مسحوق ناعم. القيام بتقشير الباذنجان وتخلصه من القشر بشكل نهائي ثم القيام بغسله جيداً بالمياه ويتم نقله إلى مصفاه ثم وضع كمية من الملح وتركه لمدة ساعتين لحين أن يتخلص بشكل نهائي من المياه الزائدة. القيام بغسل الفلفل الحار وبعد ذلك يتم تقطيعها إلى حلقات دائرية. الحصول على البطاطس ويتم تقشيره ثم القيام بتقطيعه إلى أصابع حجمها متوسط وبعد ذلك يتم غسلها جيداً ووضعها في إناء ويتم تغطيتها في المياه. الحصول على إناء ويتم وضعه على نار عالية ويتم وضع الزيت به وعندما يسخن يتم إضافة البطاطس وتركه لحين أن يتحمر بعد ذلك يتم رفع البطاطس من الزيت وتصفيتها. القيام بقلي الباذنجان وحين تحميره يتم رفع الباذنجان وتصفيته من الزيت، القيام بقلي الفلفل الحار وتركه جانباً. بعد ذلك يتم وضع الثوم في الزيت مع الاستمرار في التقليب لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي وبعد ذلك يتم إضافة عصير الطماطم وبعد ذلك يتم إضافة التوابل. طريقة التحضير الوسوم

تعد المسقعة من أكثر الأكلات الشعبية المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتم تحضير المسعقة بأكثر من طريقة وتختلف تحضيرها من دولة لأخرى وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير المسقعة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المسقعة بالصلصة. طريقة عمل المسقعة بالصلصة طريقة عمل المسقعة بالصلصة المقادير ثلاثة ثمرات من الباذنجان الرومي.

ثمرتان من الفلفل الأحمر.

خمسة ثمرات من الطماطم.

ثلاثة ثمرات من البطاطس.

ثلاثة فصوص من الثوم.

خل أبيض.

بصلة متوسطة الحجم.

نصف ملعقة من الملح الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف كأس من الزيت النباتي. طريقة التحضير في بداية الأمر يتم غسل الطماطم جيداً وبعد ذلك يتم تقطيعها إلى مكعبات كبيرة الحجم ومن ثم يتم وضعها في الخلاط الكهربائي مع ربع كأس من المياه ويتم الخلط جيداً لحين أن يصبح مثل العصير. بعد ذلك يتم تصفيتها وتركها جانباً، القيام بتقشير البصل وغسله جيداً ثم القيام بتقطيعه إلى حلقات دائرية ويتم وضعه جانباً. بعد ذلك يتم تقشير الثوم وهرسه لحين أن يصبح مسحوق ناعم. القيام بتقشير الباذنجان وتخلصه من القشر بشكل نهائي ثم القيام بغسله جيداً بالمياه ويتم نقله إلى مصفاه ثم وضع كمية من الملح وتركه لمدة ساعتين لحين أن يتخلص بشكل نهائي من المياه الزائدة. القيام بغسل الفلفل الحار وبعد ذلك يتم تقطيعها إلى حلقات دائرية. الحصول على البطاطس ويتم تقشيره ثم القيام بتقطيعه إلى أصابع حجمها متوسط وبعد ذلك يتم غسلها جيداً ووضعها في إناء ويتم تغطيتها في المياه. الحصول على إناء ويتم وضعه على نار عالية ويتم وضع الزيت به وعندما يسخن يتم إضافة البطاطس وتركه لحين أن يتحمر بعد ذلك يتم رفع البطاطس من الزيت وتصفيتها. القيام بقلي الباذنجان وحين تحميره يتم رفع الباذنجان وتصفيته من الزيت، القيام بقلي الفلفل الحار وتركه جانباً. بعد ذلك يتم وضع الثوم في الزيت مع الاستمرار في التقليب لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي وبعد ذلك يتم إضافة عصير الطماطم وبعد ذلك يتم إضافة التوابل. طريقة التحضير

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