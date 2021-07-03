طريقه عمل صنية البطاطس بأوراك الدجاج المشوية بطريقه سهله وسريعه التحضير حيث تعد صنية البطاطس بالدجاج من اشهي والذ الوجبات التي يحبها العديد من الأشخاص والتي تقدم في العديد من المناسبات وتختلف طرق التحضير للدجاج حيث يمكن عمل الدجاج المشوي بالزبادي والبهارات أو الدجاج المشوي على الطريقة السورية كما يمكن عمل الدجاج المندي مع الارز. المقادير المطلوبة لعمل صنية البطاطس بأوراك الدجاج 6 حبات بطاطس متوسطه الحجم تقريبا.

6 حبات من الطماطم.

أوراك الدجاج حسب الحجم.

ملعقه صغيره من الملح.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ملعقه بابريكا حمرا.

ملعقه بهارات.

4 فصوص من الثوم.

معلقة صغيره من البصل البودر.

ملعقه صغيره من الثوم البودر.

2 حبه بصل مقطعين مكعبات.

ملعقه صغيره هريسة شطا.

عدد 2 مكعب ماجي. طريقه تحضير صنية البطاطس بأوراك الدجاج نقوم ببشر سته حبات طماطم و البصل أو تقطيعهم بواسطة القطاعة الكهربائية.

ثم نقوم بفرم اربع فصوص من الثوم ونضيفهم على بعض ونقوم بتتبيلهم بالملح والفلفل الأسود الناعم والبصل البودر والثوم البودر والبابريكا وشطه حسب الرغبة ونضع معهم مكعبين ماجى وندمجهم جيدا حتى مزج المكونات كلها.

نحضر الدجاج الذي تم غسلة جيدا ثم نتبله بالخلطه من تحت الجلد وفوق الجلد أيضا ونضعه في صنية فرن ثم نضيف سته حبات من البطاطس مقطعه دوائر ونضعهم على البوتاجاز مده ربع أو ثلث ساعه بعد الغليان مع مراعاة تغطيتهم وتقليب الدجاج كل عشر دقائق.

ندخلها الفرن لمدة ثلث ساعه أيضا على درجه حراره 180درجة مئويه ثم نقوم بدهن سطح الصنية بملعقه من الزيت أو الزبدة وسطح الدجاج أيضا وإشعال الشواية لمده خمس أو عشر دقائق وأخراجها ووضعها في قارب التقديم. طريقة عمل الارز الأبيض أولا نقوم بنقع الارز لمدة لا تقل عن ربع ساعه في ماء دافئ ثم نقوم بغسلة جيدا وتصفيته.

ثم نقوم بإحضار شوربه أو مرقة دجاج مضافة إلى ماء مغلي وتحضيرها ويضاف على الارز بعد وضعه في حلة بحيث ترتفع الشوربه عن الارز قليلا.

نقوم بإضافة الملح ومكعب زبده على نار عاليه حتى يبدأ الارز في تشرب كل الماء أو الشوربه المضافة إليه ثم نقوم بتهدئة النار على وتغطية الارز لمدة نصف ساعه مع مرعاه التقليب كل عشر دقائق . المقادير المطلوبة لعمل صنية البطاطس بأوراك الدجاجطريقه تحضير صنية البطاطس بأوراك الدجاجطريقة عمل الارز الأبيض الوسوم

طريقه عمل صنية البطاطس بأوراك الدجاج المشوية بطريقه سهله وسريعه التحضير حيث تعد صنية البطاطس بالدجاج من اشهي والذ الوجبات التي يحبها العديد من الأشخاص والتي تقدم في العديد من المناسبات وتختلف طرق التحضير للدجاج حيث يمكن عمل الدجاج المشوي بالزبادي والبهارات أو الدجاج المشوي على الطريقة السورية كما يمكن عمل الدجاج المندي مع الارز. المقادير المطلوبة لعمل صنية البطاطس بأوراك الدجاج 6 حبات بطاطس متوسطه الحجم تقريبا.

6 حبات من الطماطم.

أوراك الدجاج حسب الحجم.

ملعقه صغيره من الملح.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ملعقه بابريكا حمرا.

ملعقه بهارات.

4 فصوص من الثوم.

معلقة صغيره من البصل البودر.

ملعقه صغيره من الثوم البودر.

2 حبه بصل مقطعين مكعبات.

ملعقه صغيره هريسة شطا.

عدد 2 مكعب ماجي. طريقه تحضير صنية البطاطس بأوراك الدجاج نقوم ببشر سته حبات طماطم و البصل أو تقطيعهم بواسطة القطاعة الكهربائية.

ثم نقوم بفرم اربع فصوص من الثوم ونضيفهم على بعض ونقوم بتتبيلهم بالملح والفلفل الأسود الناعم والبصل البودر والثوم البودر والبابريكا وشطه حسب الرغبة ونضع معهم مكعبين ماجى وندمجهم جيدا حتى مزج المكونات كلها.

نحضر الدجاج الذي تم غسلة جيدا ثم نتبله بالخلطه من تحت الجلد وفوق الجلد أيضا ونضعه في صنية فرن ثم نضيف سته حبات من البطاطس مقطعه دوائر ونضعهم على البوتاجاز مده ربع أو ثلث ساعه بعد الغليان مع مراعاة تغطيتهم وتقليب الدجاج كل عشر دقائق.

ندخلها الفرن لمدة ثلث ساعه أيضا على درجه حراره 180درجة مئويه ثم نقوم بدهن سطح الصنية بملعقه من الزيت أو الزبدة وسطح الدجاج أيضا وإشعال الشواية لمده خمس أو عشر دقائق وأخراجها ووضعها في قارب التقديم. طريقة عمل الارز الأبيض أولا نقوم بنقع الارز لمدة لا تقل عن ربع ساعه في ماء دافئ ثم نقوم بغسلة جيدا وتصفيته.

ثم نقوم بإحضار شوربه أو مرقة دجاج مضافة إلى ماء مغلي وتحضيرها ويضاف على الارز بعد وضعه في حلة بحيث ترتفع الشوربه عن الارز قليلا.

نقوم بإضافة الملح ومكعب زبده على نار عاليه حتى يبدأ الارز في تشرب كل الماء أو الشوربه المضافة إليه ثم نقوم بتهدئة النار على وتغطية الارز لمدة نصف ساعه مع مرعاه التقليب كل عشر دقائق . المقادير المطلوبة لعمل صنية البطاطس بأوراك الدجاجطريقه تحضير صنية البطاطس بأوراك الدجاجطريقة عمل الارز الأبيض

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